Dolandırıcılık makinesi yakalandı

Karşıyaka'da, 27 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sami T. (44), polis tarafından yakalandı.

Dolandırıcılık makinesi yakalandı
14 Mayıs 2019 Salı 09:40

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 27 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Sami T.'nin Bostanlı Mahallesi 1783 Sokak'taki bir dairede olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, ayrıca hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sami T.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan baskında gözaltına alınan Sami T.'nin üzerinden, başka birisi adına ait kendi fotoğrafını yapıştırdığı sürücü belgesi ve kimlik çıktı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Sami T.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Önceki Haber
Sipariş götüren kuryeye kamyon çarptı
Sonraki Haber
Alsancak'ta Soma eylemi yapıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.