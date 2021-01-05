Dolandırıcılık şüphelisi bu kez yakayı ele verdi

Çok sayıda dolandırıcılık kaydı bulunan R.E.A alışveriş sırasında ödemeyi İsviçre Frank'ı diye Danimarka Kronu ile yapınca polis ekiplerince Konak'ta yakalandı.

Dolandırıcılık şüphelisi bu kez yakayı ele verdi
05 Ocak 2021 Salı 10:34

​Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir telefon dükkanından dolandırılma şikayeti aldı. Araştırma başlatan ekipler, bir şüphelinin iş yerine geldiğini ve telefon satın aldığını, ödemeyi ise İsviçre Frank'ı diye Danimarka Kron'u vererek yaptığını tespit etti. İş yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin çok sayıda dolandırıcılıktan kaydı bulunan R.E.A. (44) olduğunu tespit etti. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde dolandırıcılık faaliyetini sürdüren R.E.A., polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Konak ilçesindeki restoranda yemek yediği sırada yakalandı. Gözaltına alınan R.E.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. R.E.A.'nın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Etiketler; #dolandırıcılık #izimir
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