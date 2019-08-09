Doların yeşili değil doğanın yeşili

“Doların yeşiline değil DOĞANIN yeşiline sahip çıkmaya geldik” diyerek doğa katliamına dikkat çeken CHP Konak İlçe Gençlik Kolları soluğu Kaz dağlarında aldı.

Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkiinde yürütülen altın ve gümüş madeni çalışmalarında yaşanan ağaç katliamı protestoları devam ediyor. Doğa ve ağaç katliamını yerinde görmeye giden CHP Konak Gençlik örgütü Çanakkale Belediye Başkanı Ülger Gökhan ile görüşüp yerinde detaylı bilgi alarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP Konak Gençlik kolları başkanı Orçun Altanhan; Kirazlı köyü Balaban mevkiinde yürütülen altın ve gümüş madeni çalışmalarına ilişkin “CHP Konak Gençlik örgütü olarak Kaz dağlarındayız su ve vicdan nöbetinin olduğu bölgede bulunuyoruz. Burada yaşananları birebir gözlerimizle gördük, çalışma yapılan yerlere gittik, burada gerçekleştirilen katliama şahit olduk. Burada doğa ile ilgili alanlar ranta açılmış vaziyette biz buna asla ama asla göz yummayacağız, buna müsaade etmeyeceğiz. Buradan bir kez daha söylemek istiyoruz” Biz doların yeşiline değil doğanın yeşiline inanan insanlarız ve bu uğurda mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir diyerek Kaz dağında yaşanan doğa katliamına dikkat çekti.