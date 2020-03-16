Dolu Kadehi Ters Tut Kimdir?

Dolu Kadehi Ters Tut son yıllarda alternatif müziğe çok farklı bir bakış ve soluk getiren bir müzik grubudur. Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan Özay tarafından 2014 yılında kurulan grup bugün farklı birçok parçası ile büyük bir kitleye hitap etmektedir.

Dolu Kadehi Ters Tut grubu 2014 yılında kuruldu. Bu tarihe kadar Oğulcan ve Uğurhan farklı gruplarda müzik çalışmaları yapan iki iyi müzisyendi. Ve farklı tarzları ve birbirlerini çeken iletişimleri neticesinde 2014 yılında bir araya gelerek önce akustik olarak daha sonraları bir davulcu ve gitarist ile çalışmaya başladılar.

İkilinin müzik gruplarına isim bulma süreçleri oldukça ilginç. Bu grup isminden de zaten çok net olarak anlaşılıyor. İkili kendilerini ifade ederken hep hikâye anlatıcısı olduklarını ve bunu yaparken müziği araç edindiklerini söylüyorlar. Bu farklı bakış açısı ve ortak Ömer Hayyam hayranlığı ikilinin birçok isim arasından Dolu Kadehi Ters Tut ismini seçmelerine neden oluyor. Evet, bu farklı ve çok konuşulan grup ismini Ömer Hayyam’ın şiir dizelerinden alıyor. Ve adından da anlaşıldığı gibi bu grup yapmış olduğu her şarkıda insanlara şiir tadı yaşatıyor.

Dolu Kadehi Ters Tut grubu öncelikle iki kişi olarak yola çıkıyor. Oğulcan ve Uğurhan akustik müzik yaparak işe başlıyor. Daha sonra gruba davulcu olarak Tümerkan Aldanmaz giriyor. Ve bass gitarist olan Alp Alptekin dördüncü ve son üyesi olarak gruba giriş yapıyor.

Grubun kurucularında olan Mürsel Oğulcan Ava İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Sinema son sınıf öğrencisi olan Oğulcan çok uzun yıllardır müzik alanında amatör çalışmalar yapıyor. Grubun gitaristi ve aynı zamanda geri vokalliğini yapan Oğulcan müziğe olan ilgisini müzik tutkunu bir ailede yetişmesine bağlıyor.

Grubun diğer kurucusu olan Uğurhan Özay ise aynı Oğulcan gibi İstanbul doğumlu ve müzik ile lise çağlarında tanışan bir yetenek. Grubun sol beki olan Uğurhan müzik yarışmalarına katılan ve bu alanda başarılar elde edene kadar bundan bıkmayan bir isim. Lise son sınıfta girmiş olduğu bir müzik yarışmasında tüm ödülleri alana kadar birçok başarısızlık görmüş ve bu başarıdan sonra müziğin peşini hiç bırakmamıştır.

Dolu Kadehi Ters Tut Şarkıları

Bu grup yerli alternatif müzik gruplarının son temsilcilerinden ve esprili ve şiirsel bir üslupla dile getirmiş oldukları şarkılar oldukça çok seviliyor. Dolu Kadehi Ters Tut adresinden de ulaşabileceğiniz gibi 2015 yılında Polonya’nın Başı Belada, 2017 yılında Dünyanın En İyi Albümü ve son olarak Karanlık isimli albümleriyle müzik severlerle buluşuyorlar. 2019 yılında ülkenin birçok farklı şehrinde ses getiren konserlerin ardından ilk pop/lo-fi pop türündeki Kaçar Gider parçası ile single çalışmasına imzalarını atıyorlar.

Kaçar Gider ev stüdyosunda üretilen ve verilen emek ve çabayı çok güzel bir şekilde karşılayabilen çok sevilen bir single çalışması oldu. Single parçasının vokalliğini Uğurhan Özay yaptı. Ve mix, mastering ve gitaritstiliği ise Oğulcan tarafında yapıldı.

Bu çalışmaya birçok dijital paltformdan ulaşabileceğiniz gibi Dolu Kadehi Ters Tut - Kaçar Gider adresinden de direkt olarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ve dilerseniz mp3 indirma seçeneği ile bu single parçasını bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz.

Grubun yapmış oldukları şarkılar için çekmiş oldukları klipler oldukça fazla ilgi görüyor. Bunun en güzel tarafı ise bu kliplerin grup kurucularından ve halen Güzel Sanatla Bölümünde sinema öğrencisi olan Oğulcan tarafından çekiliyor olması. Bu iki yetenekli arkadaş, hem müzik zevklerinin, hem de espri anlayışlarının birbirine çok benzemesi sonucu bir araya gelerek bugün çokta güzel işlere imzalarını atıyorlar.



