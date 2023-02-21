Dönerci dükkanındaki tartışmada 1 kişi daha yaşamını yitirdi 

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen cumartesi günü dönerci dükkanında yaşanan olayda Turan Kayaş, tartıştığı eski sevgilisi Şerife C. ile müdahale eden Mehmet Uysal'ı (43) tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Uysal da bu akşam yaşamını yitirdi.

Dönerci dükkanındaki tartışmada 1 kişi daha yaşamını yitirdi 
21 Şubat 2023 Salı 09:10

Olay, geçen cumartesi günü saat 19.30 sıralarında 1639 sokaktaki bir dönerci dükkanında meydana geldi. Turan Kayaş, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Şerife C. ile konuşmak için dönerci dükkanına geldi. İkili arasında çıkan tartışmayı gören Mehmet Uysal, tarafları sakinleştirmek için araya girdi. Bu sırada Kayaş, yanında getirdiği tabancayla önce Mehmet Uysal’a, ardından da Şerife C.’ye ateş etti. Mehmet Uysal ve Şerife C. kanlar içerisinde kalırken, Kayaş ise aynı tabancayla kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ 

Olayda ağır yaralanan Şerif C., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Mehmet Uysal ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi gören yaralılardan Uysal'ın dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Böylece olayda ölü sayısı 2'ye yükselirken, tedavisi süren Şerife C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

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