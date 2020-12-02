Dönüşüm ve birlik mesajı

Başkan Batur, “Gültepe imar planları için kararlı bir şekilde yola çıktık. ‘Biz bu işi yapacağız, yıllardır bu planları bekleyen vatandaşımızın beklentisini karşılayacağız’ dedik.

İtirazlar olabilir, elbette olacaktır ama bunların hepsini aşacağız. Bu planların hayata geçmesinde herkes elinden geleni yapmalı” dedi. Konak’ta yılın son belediye meclis toplantısı yapıldı. Gültepe planlarına gelen itirazların görüşüldüğü toplantıda, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kararlılık vurgusu yaptı. Yaşanan depremle beraber kentsel dönüşümün ve Gültepe imar planlarının öneminin bir kez daha görüldüğünü söyleyen Başkan Batur, “Gültepe imar planları bu dönem yapılan en önemli iş. Bu konuda başkanlık iradesi olarak kararlıyız. Meclisimiz de kararlı olduğunu teyit etti. Hem Konak hem Büyükşehir olmak üzere iki meclisten de oybirliği ile geçmesi bize güç verdi. Bu işi hep birlikte yapacağız” dedi.

Gültepe Planlarının bu dönem Konak Belediyesi’nin yaptığı en önemli iş olduğunu altını çizerek söyleyen Başkan Batur, “Gültepe imar planları için kararlı bir şekilde yola çıktık. ‘Biz bu işi yapacağız, yıllardır bu planları bekleyen vatandaşımızın beklentisini karşılayacağız’ dedik. Bu konuda meclisimizin samimiyetine inanıyorum. Gültepe imar planları bu dönem yapılan en önemli iş. Bu konuda başkanlık iradesi olarak kararlıyız. Meclisimiz de kararlı olduğunu teyit etti. Hem Konak hem Büyükşehir olmak üzere iki meclisten de oybirliği ile geçmesi bize güç verdi. Bu işi hep birlikte yapacağız. İtirazlar olabilir, elbette olacaktır ama bunların hepsini aşacağız. Bu planların hayata geçmesinde herkes elinden geleni yapmalı” dedi.

Kaybedecek vakit yok

Gültepe imar planlarının ve Konak’taki kentsel dönüşümün önemine bir kez daha dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 30 Ekim depremini hatırlatarak Gültepe planlarının sadece teknik ve toplumsal olarak değil, vicdanen de yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın kentsel dönüşüm beklentisini dile getiren Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

30 Ekim’de bir deprem yaşadık ve deprem Bayraklı’yı vurdu. Bir daha ne zaman olacağını ve nereyi vuracağını bilmiyoruz. Bu sebeple Gültepe imar planlarının vicdanen de yerine getirilmesi gerekiyor. Sadece sırt bölgeleri değil bütün Konak’ın bizden beklentisi var. Yapılan anketlerde yüzde 85 oranında kentsel dönüşüm talebi var. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir, biz hep birlikte ve doğru kararlar vererek çalışmak zorundayız. Kaybedecek değil bir saatimiz, bir dakikamız bile yok.” Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor.