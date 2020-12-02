Dönüşüm yapmalıyız

Karabağlar Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısı, ana hizmet binasındaki meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun yönettiği toplantıda, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen şiddetli depremin ardından yapılan çalışmalar, depremzedelere yönelik yardımlar hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi. Depremzedelere yönelik gıda ve hijyen kolisi yardımlarının devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, şunları söyledi: Buradan bir kez daha depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem kuşağında yer alan bir ülkeyiz. Bu acılar hepimizin. Önlem alma konusundaki sorumluluklarımız da ortak... ‘Deprem öldürmez bina öldürür’ anlayışı doğrultusunda, sağlıklı binaları, kentsel dönüşümü yapmamız gerekiyor. Bu konuda yerel yönetimler ve merkezi idare mutlaka birlikte hareket etmeli. Karabağlar’da gerçekleştirdiğimiz plan revizyonlarıyla, sağlıklı binaların yapılmasını hedefliyoruz. Bu konuda çaba harcamaya da devam edeceğiz.”Toplantıda, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından meclis üyelerine, ilçedeki orta ve ağır hasarlı binalarla ilgili rakamsal bilgi verildi. Vaka sayılarının hızla artığı koranavirüs salgınına karşı mücadeleyi ve önlem çalışmalarını sürdürdüklerini de hatırlatan Başkan Selvitopu, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı uymaya çağırdı.