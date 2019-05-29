Dördüncü paket arıtma Torbalı'ya

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atık suların minimum alanda ve personel gerektirmeden otomatik olarak arıtıldığı paket arıtma tesislerinin sayısını arttırıyor.

İZSU, dördüncü tesisi Torbalı Karakuyu Mahallesi'nde hizmete alacak. Avrupa Birliği standartlarında arıtma tesisi, arıtılan atık su miktarı ve arıtma kalitesi ile Türkiye'ye örnek olan İzmir'de arıtma hamlesi sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yanı sıra nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla paket arıtma tesisleri kuruyor.

320 metreküp arıtılacak

İZSU, atık suların personel gerektirmeden, minimum alanda otomatik olarak arıtıldığı paket arıtma tesislerinin ilkini Foça'nın Ilıpınar Mahallesi'nde işletmeye aldı. Buca'da hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali ile Sebze Hali'nin evsel atık sularını arıtmak için paket arıtma kurulumu sürüyor. İZSU son olarak Torbalı'da ileri biyolojik atık su arıtma tesisine uzak yerleşim yeri olan Karakuyu Mahallesi'nin evsel atıklarını arıtmak için de paket arıtma tesisi kuracak. 1.8 milyon liraya mal olacak tesisin yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak. Paket arıtma 300 günde tamamlanacak. Bu yatırım kapsamında, Karakuyu'ya 30 kilometrelik kanal şebekesi de döşenecek. Tesis günde 320 metreküp atık su arıtacak.

Sistemin çalışma şekli

Paket arıtmada atık sular, öncelikli olarak fiziksel arıtmadan geçiriliyor. Evsel atıklar ızgara yapısından geçirilerek atık su içinde yer alabilecek veya tesisat ve ekipmanına zarar verebilecek iri katı maddelerden temizleniyor. Daha sonra ön çökeltim havuzunda çökebilen maddeler atık sudan uzaklaştırılarak dengeleme havuzuna iletiliyor. Buradan paket atık su arıtma tesisine sabit ve homojen karakterdeki atık su girişi sağlanıyor. Atık sular dengeleme havuzunda yer alan atık su pompası ile biyolojik arıtmanın yapılacağı paket üniteye iletiliyor. Atık sular, paket içinde doldurma, havalandırma, çökeltme, boşaltma ve fazla çamur uzaklaştırma işlemlerinden geçiyor. Havalandırma aşamasında atık suya oksijen verilerek mikroorganizmaların gelişmesi ve bunlar sayesinde kirletici organik maddelerin parçalanarak tüketilmesi amaçlanıyor. Bu aşamada yeni mikroorganizma ve inorganik maddeleri içeren floklar meydana geliyor. Böylece atık suyun arıtılması sağlanıyor. Standartlara uygun şekilde arıtılan su, son olarak klorlama ünitesine gönderilerek bakteriler ve parazitleri yok ediliyor.