Dört yavru köpeğin hayatı kurtarıldı

Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeşil alanların işgaline karşı yaptıkları rutin kontrollerde, ormanda terk edilmiş dört yavru köpeğin hayatını kurtardı.

Dört yavru köpeğin hayatı kurtarıldı
19 Eylül 2019 Perşembe 09:59

Buca’nın ormanlık arazilerinde gerçekleştiren yeşil talanlarına karşı denetimlerini sürdüren Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında yavru köpeklerin imdadına yetişti. 

Kaynaklar ormanları içerisinde denetim yapan ekipler, ormanlık alanın içerisinde çevre temizliği yapıp, vatandaşlar tarafından alana bırakılmış pet şişeleri toplarken terk edilmiş ve neredeyse ölmek üzere olan yavru köpekleri gördü. 

Ekipler, yavru köpekleri, bulunduğu yerden alarak bakım ve diğer ihtiyaçları karşılanmak üzere Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bıraktı. Aç kalan köpeklere hızla müdahale eden veteriner hekimler de, bakım ve aşılama işlemini gerçekleştirdi.

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