Doruk, Depark'ta büro açtı

Sanayi firmalarının köklü dijitalleşme partneri Doruk, İzmir Depark'ta ofis açarak Ege Bölgesi'nde Ar-Ge ve dijital dönüşüm danışmanlığı faaliyetlerini artırdı.

Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda tasarlanmış akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage ile dünya genelinde 300'den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiren Doruk'un İzmir ofisi, Ege Bölgesi'nin tamamına tecrübeli ekibi ile yakından hizmet sunuyor. Genişleme faaliyetlerini uluslararası arenada da sürdüren Doruk, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojileriyle tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetim sistemi ProManage ile orta ve uzun vadede tüm Avrupa ülkelerine yayılmayı ve Asya pazarına giriş yapmayı planlıyor. 2019 yılını yüzde 250 büyümeyle kapatmayı hedefleyen Doruk'un asıl amacı ise dünya markası olmak.

21 yıllık deneyim

Teknopark İstanbul'da yer alan merkez ofisi ve Antalya Teknokent ofisine İzmir Depark ofisini de ekleyen Doruk'un Amerika'nın Chicago kentinde şirketi de bulunuyor. Dijital dönüşüm alanında 21 yıldır geliştirdiği inovatif teknolojiler ve üretim yönetim sistemi ProManage ile dünya genelinde 300'den fazla fabrikayı dijitalleştiren Doruk, ProManage'in Ar-Ge faaliyetlerini büyütmeyi ve Ege Bölgesi'ndeki dijital dönüşüm yolculuğunu yeni ofisinden yönetmeyi hedefliyor.