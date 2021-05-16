Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı sonbahara hazır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Daha yeşil bir İzmir” vizyonu çerçevesinde seçimden önce verdiği sözlerden biri olan Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı yenileme projesinde sona yaklaşıldı. 180 bin metrekarelik rekreasyon alanının Eylül’de yeni yüzüyle hizmete gireceğini müjdeleyen Başkan Tunç Soyer, “Verdiğimiz sözleri tutmanın memnuniyetini yaşıyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim kampanyasında sözünü verdiği önemli projelerden biri daha tamamlanıyor. Başkan Tunç Soyer, “Çamdibi-Gültepe semtleri arasında bir süredir atıl durumdaki Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı’ndaki yenileme çalışmalarının yüzde 80’ini tamamladık. Verdiğimiz sözleri tutmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Şimdiden tüm İzmirlilere hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Eylül ayında yenilenen yüzüyle hizmete girecek 180 bin metrekarelik rekreasyon alanı, İzmirlilerin kenti seyredebileceği terası, çocuk oyun alanı, spor aktiviteleri ve dinlenme alanları ile kentin yeni cazibe merkezi olacak.

Gençlere spor imkanı



Rekreasyon Alanı’nda engelli girişine uygun FIFA standartlarında futbol sahası ve 500 kişilik tribün, 480 metre uzunluğunda tartan koşu yolu ve bin 800 metrelik bisiklet parkuru, 4 ayrı noktada fitness alanı, çocuklar için trafik eğitim parkı, oyun, spor ve piknik alanları bulunacak. Kapalı girişler yeniden aktif hale getirilerek alanın güneyindeki Gültepe mahallesiyle bağlantı kurulması sağlanacak. Teraslara spor aletleriyle yeni işlevler kazandırılacak. Var olan yapısal alanlar da kentsel donatılarla zenginleştirilerek seyir terasına dönüştürülecek. Park içerisinde düzenlenecek etkinlikler için çim alan bulunacak. Bin 600 metrekarelik çocuk oyun alanı kaydırak ve tırmanma gibi yeni nesil çocuk oyun grupları ile donatılacak. Parkta güvenlik amaçlı kamera sistemi de olacak.

497 yeni ağaç, 200 binin üzerinde bitki



17,3 milyon liraya mal olan yenileme projesinde, alanda bulunan 3 bin 150 ağaç korundu. 497 yeni ağacın, çalı, sarılıcı ve yer örtücü olmak üzere 200 binin üzerinde bitkinin dikimi de önümüzdeki günlerde başlayacak. İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi çerçevesinde rekreasyon alanında egzotik bitki türleri yerine tümüyle Akdeniz’in ve İzmir bölgesinin doğal florasına uygun bitki türleri kullanılacak. Geniş yeşil yüzeylerde kurakçıl peyzaj bitkileriyle su tasarrufunun sağlanması planlandı. Yapısal birimler alanın büyük bölümünün su koruma havzasında yer alması nedeniyle mobil olarak tasarlandı. Alanda şuana kadar altyapı çalışmaları, korkuluk ve betonarme duvar imalatları tamamlandı. Futbol sahasının soyunma odaları ile tribün imalatları tamamlanmak üzere. Çocuk oyun alanı, bisiklet ve koşu yolu imalatları ise devam ediyor.