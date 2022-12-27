DTO İzmir Başkanı Öztürk: Limanlar hızlıca modernize edilmeli

İzmir limanlarının 2022’de yarı kapasite çalışabildiğini belirten DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, limanların hızlıca modernize edilmesi gerektiği söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası(DTO) İzmir Şubesi Meclisi aralık ayı olağan toplantısı şube binasında gerçekleştirildi. Toplantıda denizcilik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Cumhuriyet’in yeni yüzyılında yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu söyledi. İzmir limanlarında 2022’de 2 milyon TEU konteyner elleçlendiğini vurgulayan Yusuf Öztürk, “Ama bizim toplam kapasitemiz 4 milyon TEU. Yani biz yarı kapasitesi çalışabilmişiz. Kemalpaşa Lojistik Köyü’nün biran önce bitirilip limanların da daha etkin kullanılmasını ve çalışmasını sağlamalıyız. Limanlarımız da hızlıca modernize edilmesi, yaklaşım kanalı ve derinliğinin artırılması gibi konuları hızla hayata geçirmeliyiz” dedi.



“Önemli bir konuma sahip olabiliriz”

İzmir körfezinde bekleyen gemilerin rüzgar türbini kanadı almak için geldiğinin altını çizen Öztürk, “Yenilenebilir enerji alanında İzmir önemli bir konumda. Çandarlı limanından bu kanatların yüklemesi yapılıyor. Limanın ölçüleri belli fakat rüzgar güllerinin kanatları her geçen daha da büyüyor. Fabrikalara yakın yerlerde yenilenebilir enerji tesislerinin hayata geçmesi gerektiğini ve limanlar aracığıyla yenilenebilir enerji parçalarının ihracatında da önemli bir konuma sahip olabiliriz” ifadelerini kullandı.



Harekete geçmeliyiz

İhracat ürünlerimizin kilogram fiyatıyla Avrupa ülkelerinin ihracat ürünlerinin kilogramı arasında 5-6 kat fark olduğunu belirten Öztürk, “Bizim de artık yüksek teknolojili, katma değerli ürün satmamız gerek. 7 sene sonra karbon vergisi önümüze gelecek ve üretim aşamasında karbon salınımını azaltmayan firmalardan daha yüksek vergi alınacak. Bunun için bizim şimdiden harekete geçmemiz şart” diye konuştu.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ