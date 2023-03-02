DTO İzmir Başkanı Öztürk'ten deprem değerlendirmesi

Asrın afeti sonrası denizcilik vicdanı, disiplini almış herkesin bir şeyler yaptığını belirten DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, "Bundan sonrasında neye ihtiyaç duyulacaksa DTO orada olacak" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Meclisi şubat ayı olağan toplantısı, DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Argun Gündüç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yapılan yardımların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Yardımlar devam edecek"

Depremin ilk gününden itibaren yardımların devam ettiğini kaydeden Öztürk, "Depremin olduğu gün gemi kalktı. Denizcilik vicdanı, disiplini almış herkes bir şeyler yaptı. 23 TIR yardım malzemesi gönderildi. İskenderun'da günlük 500 kişilik yemek dağıtıldı. TOBB çatısı altındaki diğer odalarla birlikte 'İzmir Yardıma Koşuyor' sloganıyla başlatılan kampanya sonucunda 41 milyon TL civarında yardım toplandı. Yardımlar şekilleri değişerek devam edecek. Etmek zorunda. İklim koşulları maalesef kötü. O bölgede son rakamlara göre 5'in üzerinde 9 bin tane artçı deprem olmuş. Bunların bir sonu yok. Uzmanlar, bu artçıların 1 sene boyunca devam edeceğini belirtiyor. Biz yardımlara devam ediyoruz" dedi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Bundan sonraki yardımların bir düzen içinde ve kalıcı olması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "İzmir depreminde de yaşadık, bununla ilgili olumlu adım atıldı ve 86 aile kalıcı konut sahibi oldu. Bundan sonrasında neye ihtiyaç duyulacaksa DTO orada olacak. Artık neyin ihtiyaç olduğunu net olarak biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız" diye konuştu.