Düğüne giderken yakalandılar

Beydağ'da, haklarında 'uyuşturucu satmak ve temin etmek'ten 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K. (45) ile eşi N.K. (40), düğüne gitmek üzereyken, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan çift, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 'uyuşturucu satmak ve temin etmek'ten 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. ile eşi N.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çiftin her defasında evlerinde bulunamaması üzerine jandarma, gizlilik içinde çalışmayı yürüttü. Y.K. ve N.K.'nin yakalanmamak için Beydağ'ın kırsal Yeşiltepe Mahallesi Yonuç mevkisindeki dere yatağında bulunan evlerinden çok fazla dışarı çıkmadıkları ve jandarma araçlarının geliş- gidişlerini takip ettikleri belirlendi. Bunun üzerine çift, 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Jandarma bir yandan da dikkat çekmemek için eski model sivil plakalı araçla çiftin evinin yakınında önlem aldı. Jandarma, 29 Haziran akşamı köydeki düğüne gitmek için evden çıkan Y.K. ve eşi N.K.'yi yakaladı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından Ödemiş Adliyesi'ne sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.