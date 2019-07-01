Düğüne giderken yakalandılar

Beydağ'da, haklarında 'uyuşturucu satmak ve temin etmek'ten 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K. (45) ile eşi N.K. (40), düğüne gitmek üzereyken, jandarma ekiplerince yakalandı.

Düğüne giderken yakalandılar
01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:30

Gözaltına alınan çift, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 'uyuşturucu satmak ve temin etmek'ten 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. ile eşi N.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çiftin her defasında evlerinde bulunamaması üzerine jandarma, gizlilik içinde çalışmayı yürüttü. Y.K. ve N.K.'nin yakalanmamak için Beydağ'ın kırsal Yeşiltepe Mahallesi Yonuç mevkisindeki dere yatağında bulunan evlerinden çok fazla dışarı çıkmadıkları ve jandarma araçlarının geliş- gidişlerini takip ettikleri belirlendi. Bunun üzerine çift, 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Jandarma bir yandan da dikkat çekmemek için eski model sivil plakalı araçla çiftin evinin yakınında önlem aldı. Jandarma, 29 Haziran akşamı köydeki düğüne gitmek için evden çıkan Y.K. ve eşi N.K.'yi  yakaladı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından Ödemiş Adliyesi'ne sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletli öldü
Sonraki Haber
Neptün Soyer'in belediyede işe girdiği iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.