PALAMUT NESLİ TEHLİKEDE
PALAMUT NESLİ TEHLİKEDE
0
KARMA AŞI KRİZİ
KARMA AŞI KRİZİ
0
RESMİ BÜYÜCÜ İŞTEN ÇIKARTILDI!
RESMİ BÜYÜCÜ İŞTEN ÇIKARTILDI!
0
768 MİLYON İNSAN BESLENEMİYOR
768 MİLYON İNSAN BESLENEMİYOR
0

Düğünü kana buladılar: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile düğün salonunda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında damadın da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Davetlilerin panik ve korku yaşadığı olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Düğünü kana buladılar: 1 ölü, 5 yaralı
17 Ekim 2021 Pazar 08:42

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7033 sokakta bulunan düğün salonunda meydana geldi. Alican Ö. ile Nursena C. çiftinin düğününe, iddiaya göre damat tarafının husumetli akrabaları arasında çıkan bıçaklı kavga gölge düşürdü. 1 yıl önce köylerinde bulunan bir tarlaya çekilen duvardan dolayı aralarında husumet oluşan akraba Ö. ve D. aileleri düğünün sonlarına doğru tartıştı. Servet Daşdan (23), Uğur D., Nusret D. ve Cevat D. ile Yavuz Ö., Kenan Ö., Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve Hasan Ali Y.'nin (30) karıştığı tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

DAVETLİLER PANİK VE KORKU İLE KAÇIŞTI

Davetlilerin korku ve panik içerisinde kaçmaya çalıştığı kavga sırasında Servet Daşdan göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö., Cevat D. ve damat olduğu belirtilen Alican Ö. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri düğün salonunda güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Servet Daşdan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Servet Daşdan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Servet Daşdan'ın ölüm haberine alan yakınları ise hastaneye akın etti. Polis hastane ve çevresinde önlem alırken, savcının incelemesinin ardından Daşdan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince düğün salonu ve çevresinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili Hasan Ali Y., suç aletiyle birlikte gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir düğün kavga #bornova düğün kavga
Önceki Haber
Buca'da bir kişi evinde ölü bulundu!
Sonraki Haber
Düğünü kana buladılar: 1 ölü, 5 yaralı
Buca'da bir kişi evinde ölü bulundu!
Buca'da bir kişi evinde ölü bulundu!
0
İzmir'de yerli bakliyat üretim seferberliği başlıyor
İzmir'de yerli bakliyat üretim seferberliği başlıyor
0
İzmir Tabip Odası Başkanı'ndan aşı karşıtlarına tepki: Bilimden yana olun!
İzmir Tabip Odası Başkanı'ndan aşı karşıtlarına tepki: Bilimden yana olun!
0
Servisçilerin ikiz plaka oyunu polise takıldı!
Servisçilerin ikiz plaka oyunu polise takıldı!
0
İzmir'deki kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı: Üç gün boyunca işkence yapmışlar
İzmir'deki kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı: Üç gün boyunca işkence yapmışlar
0
İzmir'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, bazı yerleri su bastı
İzmir'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, bazı yerleri su bastı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.