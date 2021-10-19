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Düğünü kana bulamışlardı. 4 kişi tutuklandı

İzmir Bornova'da geçtiğimiz günlerde düğünde çıkan kavgada 1 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 4 kişinin tutuklandığı öğrenildi

Düğünü kana bulamışlardı. 4 kişi tutuklandı
19 Ekim 2021 Salı 12:49

Olay, 16 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki düğün salonunda meydana geldi. Alican Öz ile Nursena Coşkun çiftinin düğününde iddiaya göre, damat tarafının aralarında husumet bulunan akrabaları arasında kavga çıktı. 1 yıl önce köydeki tarlalarına çekilen duvar nedeniyle birbirine giren 2 ailenin kavgasında Servet Daşdan (35) göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö., Cevat D. ve damat Alican Öz ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

DAVETLİLER PANİKLE KAÇTI

Davetlilerin panikle kaçtığı kavga sonrası olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan Servet Daşdan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer 5 yaralı da çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Servet Daşdan'ın evli, iki çocuk babası ve geri dönüşüm işiyle uğraştığı belirtildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, ilk olarak Hasan Ali Yaşar'ı (30) suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, daha sonra Kenan Özkan, Fuat Yaşar, Ferhat Yaşar'ı da tespit ederek gözaltına aldığını bildirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova düğün kavga #bornova #düğün cinayet
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