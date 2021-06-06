Dünya Kahvaltı Günü Bornova'da kutlandı

Bornova'da 6 Haziran Dünya Kahvaltı Günü, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki organizasyonda kutlandı. Bornova Kaymakamlığı ve Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltıda, konuklara İzmir'in sembollerinden olan gevrek, boyoz ve kumru ikram edildi

İlk olarak bu yıl ilan edilen "6 Haziran Dünya Kahvaltı Günü" Bornova Belediyesi'nin Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde verdiği kahvaltıda kutlandı. Organizasyona İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, İlçe Tarım Müdürü Mustafa Akarca, Bornova Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Ünal, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, ilçede görevli diğer bürokratlar ve muhtarlar olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuklara, İzmir'de kahvaltı sofrasının başlıca lezzetlerinden olan gevrek, boyoz ve kumru ikram edildi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yeme-içme kültürünün tüm dünyada önemli bir tanıtım aracı haline dönüştüğünü belirterek, "Bu yıl ilk kez kutlanan bugün, bizler için çok önemli olan kahvaltımızda yer alan yöresel lezzetler başta olmak üzere mutfağımızın tanınması yani gastronomi turizmimiz açışından çok değerli. Bu nedenle de İzmirimize özel olarak konseptimizi gevrek, boyoz ve kumru üzerine kurduk" dedi.

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Kültür bir ülkenin temelidir sözünü" hatırlatarak, "Kültürün tanımı içinde pek çok unsur vardır. Bunlardan biri yemektir. Kahvaltı ise özellikle bizim insanlarımız için önemli bir kültürdür. Bunu yaşatmak adına bir arada olduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Bornova İlçe Yazı İşleri Müdürü Mustafa Karacan ise bu özel organizasyona ev sahipliği yapan Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Kahvaltı bizim olmazsa olmazımız. Hiç birimiz güne kahvaltı yapmadan başlamıyoruz. Türkiye'nin başlattığı Dünya Kahvaltı Günü kutlu olsun" diye konuştu.