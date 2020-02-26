Dünya ligi için geri sayım başladı

12 Nisan'da düzenlenecek Maraton İzmir'i tanıtan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Kentimizde ilk kez düzenlenecek maraton ve diğer branşlardaki koşulara diğer ülkelerden de katılım bekliyoruz' dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek Maraton İzmir'in tanıtımı kentin en sevilen koşu alanlarından Kültürpark'ta yapıldı. Maraton İzmir 12 Nisan'da, 5 ve 10 kilometrelik koşularla birlikte yapılacak. Bir gün önce ise Kültürpark'ta çocuk koşusu düzenlenecek. Böylece İzmir, iki gün boyunca 7'den 70'e herkesin katılımıyla maraton coşkusunu yaşayacak. 10 bin kişinin katılması beklenen Maraton İzmir bir ilke de imza atacak. Körfez hattı boyunca ilerleyen 42 kilometrelik maraton koşusu, İzmir'in tarihine kentte düzenlenen en uzun mesafeli koşu olarak geçecek.

23 Nisan'ın altyapısı

Maraton İzmir'i üç yılda marka olacak uluslararası bir organizasyona dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Soyer, şunları söyledi: "Maraton organizasyonları dünyanın her yerinde kentleri öne çıkarır. İzmir'in bu maratonla dünyaya söyleyecek sözü var. Maraton İzmir dünyada eğimi en düşük maraton parkuru olma özelliğini taşıyor. Dünyanın her yerinden rekor denemesi yapmak isteyen maratoncular buraya gelecek ve rekor denemeleri yapacak. İzmir'i maratonuyla gelecek yıllarda çok konuşulacak bir şehir haline getirmek istiyoruz. Çocuk yarışları 5 ve 10 kilometre olmak üzere iki farklı koşu da olacak. 11 Nisan'daki çocuk koşusu ise 100. Yılını kutlayacağımız 23 Nisan'ın altyapısını oluşturacak."

35 numaralı atlet

"Sorunları çözebilmek için ilk önce İzmir'in dünya kenti yapılması lazım" diyen Soyer sözlerini şöyle noktaladı: "İzmir'in dünya kenti olması meselesini, İzmir'in tüm sorunların daha fazla önemsiyoruz. Dünyayı İzmir'e taşırsanız sorunlarla başa çıkma noktasında daha güçlü olursunuz. Önce bütün meseleleri çözelim sonra dünya kenti olalım ifadesi doğru değil. İzmir'i yaratıcı endüstrilerin, çağdaş teknolojilerin kenti yapacağız ve bütün dünyayı davet edeceğiz."

Başkan Soyer, Maraton İzmir'de 35 numara ile yarışacağını da açıkladı.

Körfez boyunca koşulacak

Maraton İzmir, Adidas'ın ana sponsorluğunda ve Yalı Spor'un desteğiyle hayata geçiriliyor. İzmir tarihinin ilk maratonu, Kültürpark-Alsancak-Karşıyaka-Konak-İnciraltı güzergahını izleyerek, Körfez hattı boyunca 42 kilometrelik bir parkurda atletleri yarıştıracak. Lozan kapısı girişine kurulacak festival sahnesi, üç gün boyunca heyecanı canlı tutacak. Burası aynı zamanda iletişim alanı olarak kullanılacak. Etkinlik alanında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sponsor firmalar da olacak. Eğitim, seminer ve konser etkinlikleri yapılacak. Şimdiye kadar maratonzimir.org adresinden 2 bin koşucunun kayıt yaptırdığı Maraton İzmir'e katılan herkes için bir fidan dikilerek Maraton Ormanı oluşturulacak.



