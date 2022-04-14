Dünya matematik şampiyonu İzmirli Kumsal, iklim aktivisti oldu

İzmir'de yaşayan matematik yarışmasında dünya birincisi olan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Kumsal Cemre Badem, 8 yaşında iklim aktivisti oldu. Bir sosyal sorumluluk projesi 'Ben Bir Damlayım' hareketi için çekilen tanıtım filminde oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile rol alıp, "Suyun geleceği tehlikede, dikkatli kullanmalıyız" mesajı veren Kumsal Cemre, tüm sosyal medya kullanıcılarını hesaplarındaki isimlerinin yanına damla emojisi koyarak suyun önemine dikkat çekmeye çağırdı

Kanada merkezli geçen yıl düzenlenen Caribou Contests Matematik Yarışması'nda 2 bin 283 öğrenci arasında dünya birincisi olan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Kumsal Cemre Badem, iklim ve çevre konularındaki çalışmaları ve duyarlılığıyla da dikkat çekiyor. Ferdi (42) ve Figen Badem (36) çiftinin tek çocukları olan Kumsal Cemre, özellikle son 1 yıldır su, hava, toprak gibi doğal kaynakları araştırmaya başladığını söyledi. İklim krizinin dünyaya verdiği hasarın farkında olduğunu belirten Kumsal Cemre Badem, şöyle konuştu:

"Özellikle sanayi devrimiyle beraber fosil yakıtlar kullanılmaya başladı. Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 89'undan sorumlu olan G 20 ülkelerinin artık kaybedecek zamanları yok. Çünkü dünyamız ısınıyor. Bu durum artık uluslararası bir felakettir. Peki bizler ne yapabiliriz? Devletler, yani yönetime düşen görevler olduğu gibi insanlara da düşen görevler var. Devletler ekonomilerini fosil yakıtlara harcıyor. Fosil yakıtlara harcamak yerine yenilenebilir enerjiye harcamaları gerekir. İnsanlara düşen görevler ise geri dönüşümlü malzemeler kullanmalıyız. Fazla tüketimin önüne geçmeliyiz. Plastik atıklardan vazgeçmemiz gerekiyor."

Türkiye'nin su kıtlığı riski altında olan bir ülke olduğunu söyleyen Kumsal Cemre, son 50 yıl içinde 36 gölün kuruduğunu belirterek, "Su ayak izi toplam kullandığımız su miktarını gösterir. El, yüz yıkarken, dişleri fırçalarken, duş alırken mutlaka çeşmeyi kapatmamız gerekiyor. Bulaşıkları sudan geçirmeden makineye koyarak çok miktarda suyu kurtarmış oluyoruz. Babam tıraş olurken suyu açık bırakıyordu ben onu uyarıyorum. Annem de ellerini yıkarken ya da bulaşıkları yıkarken çeşmeyi açık bıraktığında onu uyarıyorum. İklim krizinin ana okuldan itibaren 12 yıl boyunca ders olarak verilmesi lazım. Yani bir konu olarak değil Türkçe, Matematik gibi bir ders olarak okullarda verilmesini istiyorum" diye konuştu.

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN BİZE ULAŞTILAR'

Kızının matematikte dünya birincisi olmasından sonra sosyal sorumluluk projelerinde de rol almaya başladığını anlatan Ferdi Badem, kızının bu yıl içinde Mısır'da yapılacak COP27 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir röportaj yapmak istediğini kaydederek, şunları söyledi:

"Kumsal iklim krizini bir konu olarak okulda görüyor. Paris İklim Anlaşması'nın öncüsü olan Birleşmiş Milletler ile çalışmalarını ve resimlerini paylaştı. Bize ulaştılar. Biz çok şaşırdık. 8 yaşında bir iklim aktivistinin bu çalışmalarından memnun olduklarını ifade ettiler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iklimle ilgili projelerini anlatma fırsatı bulacak. Heyecanla dönüş yapmalarını bekliyoruz. Adana'da çekilen sosyal sorumluluk projesi 'Ben Bir Damlayım' hareketi için çekilen tanıtım filminde 'yarının suyu' sosyal medya hesabına 'damla' yazılıp gönderildiğinde 21 günlük su görevleri veriliyor. Görevleri tamamladığınızda bir su elçisi oluyorsunuz. 21 gün boyunca edindiğiniz alışkanlıkları yıla yaydığınızda ise 1 yıl içinde 1 kişi 50 ton suyu kurtarmış oluyor. Yani bir kişi görevleri yerine getirip yıl içinde uyduğunda 19 litrelik damacana sulardan 2 bin 631 adet su tasarruf edebiliyor. Bunların birçoğunu Kumsal, günlük hayatında birebir uyguluyor. Biz de kızımızın bu alışkanlıkları kazanmasından oldukça memnunuz."