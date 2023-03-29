Dünyaca ünlü tekne markaları bu fuarda

Bu yıl ilk kez düzenlenen MAST-Marine Saloon Trade Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, Fuar İzmir’de kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, İzmir'in ve ülkenin denizcilik sektöründe hak ettiği noktada olmadığını belirterek, “Deniz ticaretini artırmamız gerekiyor. Gelin el ele verelim ve hep beraber bu sektörü büyütelim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen MAST- Marine Saloon Trade, Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, Fuar İzmir’de başladı. 2 Nisan 2023 tarihine kadar sürecek fuar dünyaca ünlü tekne markalarını, sektörün önde gelen yerli tekne üreticileri ile ekipman ve aksesuar firmalarını İzmir’de buluşturdu.



Dünyadaki rekabet gücümüzü artıracağız

Fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deniz kenti İzmir için bu yıl ilk kez düzenledikleri fuarın önemine değindi. Başkan Soyer, “İzmir yüzlerce yıl boyunca Akdeniz çanağının en önemli liman kentlerinden biri olmuş. Ancak denizcilik konusunda çok gerilerde ve hak etmediğimiz bir noktadayız. Bunu aşmak mümkün. İzmir’e ‘deniz şehri’, ‘Akdeniz şehri’ diyoruz. Akdeniz’deki iddiamızı büyütmek istiyoruz. Bu fuar hayalini kurduğumuz en önemli fuarlardan biriydi. Bu yüzden çok heyecanlı ve sevinçliyiz. Diliyorum ki her yıl bu fuarı daha da büyüyerek, daha da geliştirerek dünyadaki rekabet gücümüzü artıracağız. Emin olun çok daha fazlasını yapacağız” dedi.



Başkan Soyer’den çağrı

Deniz ticareti konusunda İzmir’in ve Türkiye’nin daha fazlasını hak ettiğine değinen Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Hırvatistan, İspanya ve Yunanistan ile deniz ticareti konusunda daha fazla rekabet ediyor olmamız lazım. Ama o noktada değiliz. Kamunun tercihinde eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yaptığı harcamada, tercihte eksiklik olduğunu düşünüyorum. O nedenle merkezi otoriteyi de en az bizim kadar, yerel kamu idaresi kadar deniz konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz varız. Merkezi otoriteye sesleniyorum: Gelin el ele verelim hep beraber büyütelim bu işi. Bu iş ne sadece bizim ne sizin işiniz. Bu iş hepimizin işi. Bu topraklarda yaşayan herkesin bu hikâyenin önemini kavraması, üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.



Sektör MAST İzmir Fuarı'ndan memnun

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “İzmir son dönemde kentimizde tüm kurum ve kuruluşların oluşturduğu sinerji ve vizyon sayesinde, yeni fuarlar kazanıyor. Burada gördüğümüz manzara bu fuarın da kısa sürede gelişerek kentimizin gelecek vaat eden ve sürdürülebilir etkinlikleri arasına gireceğini gösteriyor” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, “Fuar İzmir'de dünyaca ünlü tekne markalarını, sektörün büyük yerli üreticilerini ve denizcilik alanındaki ekipmanla aksesuar firmalarını bir arada görmek gerçekten heyecan verici” dedi.

İzmir'in deniz turizminin göz bebeği olduğunu söyleyen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, “Bu muhteşem fuar için mutlu olduğumu söylemek istiyorum” diye konuştu.



Fuarı büyüteceğiz

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erşen, “Bugünü görmek bizler için mutluluk verici. Bu fuarda tam bir takım oyunu, dayanışma sergileniyor” dedi.

İzmir Tekne ve Yat İmalatçıları Dayanışma Derneği (TEKİMDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Yağınlı, fuarın sektör için önemine değindi. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Hüroğlu ise fuara destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

ED Fuarcılık Kurucu Ortaklarından Emel Yılmaz fuarı büyüterek devam edeceklerini söyledi. ED Fuarcılık Kurucu Ortaklarından Dilek Günaydın ise, “Çok büyük bir hayaldi, Başkanımız Tunç Soyer'in hayalini bizle beraber hayata geçirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir ayağımız artık İzmir'de. Bundan sonra fuarımızı büyütmek en büyük hayallerimizden biri” şeklinde konuştu.



MAST İzmir sektörün rotasını İzmir'e çevirdi

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) ile İzmir Tekne ve Yat İmalatçıları Dayanışma Derneği’nin (TEKİMDER) de destekçileri arasında yer aldığı fuarda; motoryat, yelkenli, şişme bot ve tekneler, sürat teknesi, dıştan takma motor, ana makine, tekne elektroniği gibi tekne ekipman ve aksesuarları, su sporları ekipmanları, dalış malzemeleri, balıkçılık malzemeleri gibi ürünler sergileniyor. Boyları 3 metreden 17 metreye kadar değişen motoryat, yelkenli, trawler, sürat tekneleri ve son teknoloji botlar, ekipman ve aksesuarlar MAST Fuarı’nda yerlerini aldı. Ziyaretçinin dünyanın en büyük tekne markaları ile birlikte yerli üreticinin son tasarım teknelerini ve sezon öncesi tekne için her ürünü bulabilecekleri fuarda 250’ye yakın tekne modeli karaya çıkarak ziyaretçilerle buluşuyor. 2023 yılında karada düzenlenen tek fuar olan MAST, katılımcının ve ziyaretçinin rotasını İzmir’ e çeviriyor.