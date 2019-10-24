Dünyamızı temiz tutmak için çabalıyoruz

Karşıyaka Belediyesi öncülüğünde, 5 kurum ve kuruluş el ele verdi, sahilde temizlik yaptı, çevre kirliliği anlatıldı. Etkinliğe başta Türk ve Hollandalı öğrenciler olmak üzere Karşıyakalılar katıldı.

Uluslararası İklim Eylem Günü dolayısıyla Mavişehir sahilinde düzenlenen "clean-up" çöp toplama etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla; Hollanda Büyükelçiliği, Olten Sanat Vakfı, İzmir Mavişehir Rotary Kulübü, Rotterdam Gençlik Senfoni Orkestrası ve Özel Çakabey Okulları ortaklığında hayata geçirilen etkinlikte; iklim değişikliği, küresel ısınma ve çevre kirliliği ile mücadelenin önemine dikkat çekildi.

AB destekli

Avrupa Birliği tarafından desteklenen organizasyona, 70 Hollandalı ve 70 Türk öğrenci ile birlikte; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Hollanda Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı ve AB Temsilcisi Helene Rekkers ile Kültür Müşaviri Eray Ergeç, Olten Sanat Vakfı Kurucusu Fatma Olten, Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek, Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Güven Öztürk ile Kulüp Üyesi Mert Rüstem, Rotterdam Gençlik Senfoni Orkestrası ve Özel Çakabey Okulları temsilcileri, meclis üyeleri, bürokratlar, CHP Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gurur verici tablo

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın, tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu ifade eden Başkan Tugay "Tüm katılımcılara, etkinliğimize gelip bu gurur verici tabloya ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz gelecekte plastiksiz deniz, temiz hava, içecek temiz su bulabilecek mi bunun endişesini taşıyoruz. Çöplerin nereye gittiğini düşünmeden sürekli üretmeye devam ediyoruz. Sadece yere çöp atıp çevreyi kirletmekten bahsetmiyorum. Dünyayı yok etmekten bahsediyorum. Bu tüm insanlığın ve dünyanın ortak sorunudur. Biz çabalarımızı kararlılıkla sürdürürken, herkesi bu gelecek mücadelesine katılmaya çağırıyoruz" dedi.

Plastiksiz bir dünya

Başkan Akçiçek de, çevresel sürdürülebilirlik başlığı altındaki hiçbir sorunun mahalli olmakla sınırlı kalmadığını söyledi, şöyle dedi: "Örneğin Afrika'da yaşanan bir hastalık çok kısa zamanda Hollanda'yı da Türkiye'yi de etkileyebiliyor. İşte bu gibi nedenlerle bütün Rotaryenler harekete geçme ihtiyacı duymuştur. Tabiata verdiğimiz zararları hatırlatmak ve dikkat çekmek için çevreyi, şehirleri, kıyıları, deniz altını temizliyor, plastikten arınmış bir hayat için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" dedi.