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'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Sulahattin D. (30), kaza yapınca yakalandı. Yapılan aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlaması ile trafik kurallarını ihlal etmekten toplam 8 bin 97 lira para cezası uygulandı

'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı
05 Mart 2021 Cuma 09:55

Olay saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Devriye görevini yapan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bir motosiklet sürücüsünden şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan 34 ZJ 8418 plakalı motosikletin sürücüsü Sulahattin D., kaçmaya başladı. Şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli, Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanı yakınında direksiyon hakimiyetini kaybederek, geçirdiği kaza sonucu yakalandı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Sulahattin D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde, şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sulahattin D., sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü. Sulahattin D.'ye sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere birçok trafik kuralını ihlal etmek suçlarından toplamda 8 bin 97 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, Sulahattin D.'nin ehliyetine 2 ay el konulduğu ve kullandığı motosikletin ise trafikten men edildiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #izmir dur ihratı #polis
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