"Dur" ihtarına uymayan minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı

Karabağlar ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı.

"Dur" ihtarına uymayan minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı
19 Eylül 2019 Perşembe 10:12

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aşık Veysel Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 35 PNC 97 plakalı minibüsü durdurmak istedi.Ekiplerin ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü ve yanındaki kişi, bir süre süren kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca aracı bırakıp olay yerinden uzaklaştı.  Minibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı.Aracın sürücüsü ve beraberindeki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
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