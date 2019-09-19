Karabağlar ilçesinde "Dur" ihtarına uymayan minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aşık Veysel Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 35 PNC 97 plakalı minibüsü durdurmak istedi.Ekiplerin ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü ve yanındaki kişi, bir süre süren kovalamaca sonucu yakalanacaklarını anlayınca aracı bırakıp olay yerinden uzaklaştı. Minibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı.Aracın sürücüsü ve beraberindeki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.