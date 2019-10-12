Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü trafik polisine çarptı

Balçova'da rutin kontrol yapan trafik polisine otomobil çarptı.

Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü trafik polisine çarptı
12 Ekim 2019 Cumartesi 14:57

Haydar Aliyev Bulvarı'nda henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 ACZ 196 plakalı otomobil sürücüsü "dur" ihtarına uymayınca rutin kontrol yapan trafik polisi Hakan Özmen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Özmen, vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Yaralı trafik polisi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.  Özmen'in hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden ayrılan otomobili ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. 


Kaynak: AA
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