Düşük ve orta gelirli için ev sahibi olmak hayal oldu

Vatandaşların gelirlerinin inşaat maliyetleri oranında artmadığını belirten İMDER Başkanı İslam Yıldırım, 3-4 yıl daha düşük ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olamayacağını söyledi. İnşaat sektörünü rahatlatmak adına atılan adımların ise maliyetler düşmediği sürece sektörde pozitif bir etkisinin olmayacağını kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), birinci el ve ikinci el konutlar için de konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı. İnşaat sektörü temsilcileri ise atılan adımı olumlu bulurken inşaat maliyetleri düşmediği sürece atılan adımların sektöre pozitif bir etkisinin olmayacağını belirtiyor.

Vatandaşın geliri maliyetler oranında artmıyor

İnşaat maliyetleri düşmeden sektörün canlı olmayacağını kaydeden İzmir Müteahhitler Derneği(İMDER) Başkanı İslam Yıldırım, "Devletimiz ilk konut alacak olanlara bir faiz indirimi ve BDDK'nın yaptığı son düzenleme sonrası şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki konut piyasasına, inşaat sektörüne aman aman bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü maliyetler ciddi manada yüksek. Bundan 3-5 yıl önce 300 bin TL ve 500 bin TL arasında konut fiyatlarını konuşurken bugün o konutların tanesi 2 milyon TL oldu. Vatandaşlarımızın gelir düzeyine baktığımızda ise memura, emekliye yüzde 40 zam yapılacağı belirtiliyor ama inşaat maliyetlerine yüzde 400 zam geldi. Vatandaşımızın geliri inşaat maliyetleri oranında kesinlikle artmadı. Bu düzenlemelerden Türkiye'de düşük ve orta kesim dediğimiz karı koca çalışan kesime önceden biz rahatlıkla daire satabilirken bugün ölmüş vaziyette" dedi.

"Orta gelirli konut sahibi olamayacak"

Hükümetin mümkün olduğu kadar ekonomiyi canlı tutmaya çalıştığını ancak bunun sahaya yansımadığını belirten Yıldırım, "Ciddi manada bir enflasyon var. Vatandaşların çekmiş olduğu kredi aldığı evin belki de iki katını geçiyor. Böyle bir kısır döngü içerisindeyiz. Atılan olumlu adımların hepsini destekliyoruz fakat bizim asıl derdimiz inşaat maliyetleri. İnşaat maliyetleri stabil olmadığı sürece 3-4 yıl düşük ve orta gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapamayacağız" diye konuştu.

"Elimiz kolumuz bağlı"

Arz ve talep dengesindeki bozulmanın da konut fiyatlarını etkilediğini dile getiren Yıldırım, "İnşallah ilerleyen süreçte inşaat maliyetlerinde düşüş olur ve konut yapımı hızlanır. Biz maliyet hesabı yapabilmek istiyoruz. Fiyatlar sürekli değişkenlik gösterdiği için maliyet hesabı yapmakta zorlanıyoruz. Verdiğimiz teklif ancak bir hafta geçerli olabiliyor. Bugün verdiğimiz fiyatın bir hafta sonra ne olacağını bilemiyoruz. Bu durumda bizim elimizi kolumuzu bağlıyor" ifadelerini kullandı.

Maliyetler dönüşümü zorlaştırıyor

İnşaat maliyetlerindeki yükseklik nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmalarının da yeterince yapılamadığını bu nedenle vatandaşların sağlıksız konutlarda oturmaya devam ettiğine dikkat çeken Yıldırım, "Türkiye'de yapı stokunun yüzde 65 riskli. 30 Ekim İzmir depreminden bu yana halen Bayraklı, Bornova bölgesinde 76 bin kişi mağdur. Bir tane çivi dahi çakılamadı, evler harabe vaziyette öylece duruyor. İnşaat maliyetleri ciddi bir şekilde arttığı için dönüşüm git gide zorlaşıyor. Ancak bu durum sürdürülebilir değil. Konut üretimini bir an evvel artırmak zorundayız" dedi.