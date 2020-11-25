Duygulandıra kutlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi'ne bağlı Kent Konseyi Şube Müdürlüğü çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle, duygulandıran bir sürpriz hazırladı. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler tahsis ettiği konutlarda kalan öğretmenlerin gününü kutladı.

zmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi'ne bağlı Kent Konseyi Şube Müdürlüğü çalışanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle duygulandıran bir sürpriz hazırladı. Ekipler, 30 Ekim depreminde evini kaybeden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği konutlarda kalan depremzede öğretmenler için sürpriz bir kutlama hazırladı. Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar'ın da bulunduğu ekip, bir pasta alarak önce Uzundere konutlarında kalan Zehra Erkan'ı ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı. Anıl Kaçar, "Bu süreci yanınızda durarak hep birlikte atlatacağız. Siz canınızı sıkmayın. Geleceği inşa ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz" dedi. Zehra Erkan da, "Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. İyi ki varsınız, iyiki yanımızdasınız. Bize bu zor günlerde yardım etmenizden dolayı çok mutluyum" dedi.

İlk defa öğrencisiz kutladım

Ekipler, Örnekköy'deki Sosyal Projeler Yerleşkesi Misafirhanesi'nde kalan depremzedelerden emekli sınıf öğretmeni Sevim Toros'a da sürpriz yaptı. Sevim Toros, "Geldiğim günden beri gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni, gerek Karşıyaka Belediyesi'ni hep yanımda hissettim. Kendimi burada çok güvende hissettim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki belediyeler var. Burada gerçekten mutluyuz. Herkes elinden geleni yapıyor. Her ihtiyacımız hemen karşılanmaya çalışılıyor" dedi. 41 yıllık öğretmen olan ve bu sonbaharda emekliye ayrılan Toros, "İlk defa bu yıl öğrencisiz bir öğretmenler günü kutlayacağım. Türkiye'nin birçok yerine gittim. En iyi okullarda da köylerde de çalıştım. Bu mesleği çok severek yaptım. Bu sonbaharda bıraktım. İçimde tuhaf duygular vardı. Böyle bir şey yapmanız beni çok mutlu etti. Öğretmenler gün& uuml;nde yapayalnız kalmadım. Zor günümde yanımda oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.