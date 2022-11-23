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Düzce depremi ile ilgili Başkan Soyer'den destek mesajı!

Düzce depremi ile ilgili Başkan Soyer'den destek mesajı!
23 Kasım 2022 Çarşamba 07:53

Düzce Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan ve hasarların meydana geldiği depremle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bir mesaj paylaştı. 

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08 sıralarında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Soyer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz destek için teyakkuzda. Can kaybı olmaması tek dileğimiz.”


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #düzce #deprem #izmir #soyer
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