E-skuter yolu projesi Bornova’dan başlayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi kullanım sayıları giderek artan yeni ulaşım aracı elektrikli skuterler için özel bir yol bir tasarladı. E-skuterların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlayacak yol için Bornova Çayı kıyısı pilot bölge seçildi

E-skuter yolu projesi Bornova’dan başlayacak
20 Ocak 2023 Cuma 14:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi son dönemde sayıları giderek artan elektrikli skuterlerin güvenli bir şekilde kullanımı ve ulaşıma entegrasyonu için yeni bir projeyi hayata geçirecek. Pilot bölge olarak seçilen Bornova Çayı kıyısında e-skuterlerin güvenli ve kesintisiz ulaşımını için iki etaplı bir proje hazırlandı. Toplam 7,5 km uzunluğunda olacak e-skuter yolunun 4 km’lik etabının  2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. E-skuter yolu hattı Körfez Bisiklet Yolu’yla başlayıp EVKA 3 metro istasyonuna kadar devam edecek.
 

Trafikte yaşanan sıkıntılara e- skuter yolu ile çözüm bulunacak

Son zamanlarda kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli skuterlerin bisiklet yoğunluğuna katılmasıyla birlikte trafikte yaşanan sıkıntılara çözüm bulacaklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir kırsalından kente ve körfeze bağlanan dereler uygun eğimli güzergâhları sayesinde yeni bir ulaşımın modelini karşımıza çıkaracak. E-skuter yollarını yeşil ve mavi koridorlarla birleştirilerek tasarlayacağız. Bunun ilk örneğini ise Bornova Çayı’nda hayata geçireceğimiz koridorla göstereceğiz. Böylece dereler aracılığı ile mikro-hareketli araçlar için yaratılacak transit yollar sıkışık trafiğe ucuz ve çevre dostu alternatif sunacak, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak. Bornova Çayı üzerinde Mavi- Yeşil Koridor projesiyle birlikte aynı zamanda yeşil ve mavi koridor boyunca yaratılacak peyzaj olanakları ile kentlinin su ile etkileşimi de artırılacak ” dedi.
 

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