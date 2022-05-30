EBAD’tan coşkulu bahar şenliği

Ege Bölgesi Adilcevazlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Geleneksel Bahar Şenliği’ni geniş katılım ile gerçekleştirdi. Yoğun katılımdan dolayı Başkan Şakir Tutçu yönetim kurulu adına hemşerilerine teşekkür etti

Ege Bölgesi Adilcevazlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (EBAD) Geleneksel Bahar Şenliği’ni Buca Cennet Vadisi’nde geniş katılım ile gerçekleştirdi. EBAD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin organizasyonu yaptığı şenlik büyük ilgi gördü. Coşkunun hakim sürdüğü piknikte katılımcılar tüm gün bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Halaylar eşliğinde Adilcevaz’dan özel olarak Adilcevazlı sanatçı Akın Yiğit ve arkadaşları Suat Yüzer, Samet Yiğit’in muhteşem performansı tüm Adilcevazlılara unutulmaz bir gün yaşattı. EBAD, Geleneksel Bahar Şenliği’ne Ahlatlılar Dernek Başkanı Sıddık Azat, İLKSES Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Hüseyin Uluğ, İYİ İzmir İl Başkan Yardımcısı Halis Köse, AK Parti Aydın Nazilli Milletvekili Aday Adayı Metin Erden katıldı.

BAYRAMLAŞMAYA HASRET KALMIŞTIK

Katılımın yoğun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getire EBAD Başkanı Şakir Tutçu, “Sevgili hemşerilerim, değerli konuklarımız, misafirlerimiz. Davetimiz üzere bizleri yalnız bırakmayarak uzaktan ve yakından gelerek aramızda olan siz onur konuklarımız, misafirlerimiz ve aynı kaderi yaşadığımız kıymetli hemşerilerimiz, bizlerle birlikte olmanızdan dolayı sevinçliyiz, mutluyuz. EBAD yönetimi olarak geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Yönetimim adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Kıymetli hemşerilerim, sabahın bu erken vaktinde buraya gelmenizin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunun bir hasretin buluşması olduğu apaçık belli,3 yıla yakın bir zamandır evlere hapsolmuştuk, birbirimizle yakından ilgilenemiyorduk, buluşamamıştık. Cenazelerimize gidemedik, bayramlaşmaya hasret kalmıştık. Acı ve tatlı günlerimizde birlikte olamamanın sıkıntısını yaşamaktaydık. Çok şükür bu belayı atlattık. Bundan sonra daha güzel etkinlilerle birlikte olacağımıza inancımız sonsuz daha güzel etkinliklerde birlikte oluruz. Bildiğiniz gibi Sivil Toplum Örgütlerinin amacı, aynı yörenin insanlarının gelenek, görenek, örf, adet ve konuşma şivesinin yaşatılması ve Türkiye toplumunun mozaiği içinde yerini koruması bakımından ne denli önemli olduğunu biliyoruz” dedi.

DESTEĞİNİZ ÖNEMLİ

EBAD’ın gelişmesi ve etkinlik programının arttırması için desteğin önemine değinen Tutçu, “İhtiyaçlı insanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında ve benzeri faaliyetler için yaptığımız çalışmalarla da anlatmaya çalışıyoruz. Ancak bu gibi çalışmaların devam etmesi için derneğimizin varlığının korunması hepimizin aslı görevi olmalıdır. Bu bakımdan derneğimizi, aidatlarımızla, yardımlarla desteklememiz gerekmektedir. Şu ana kadar birikimlerimizle sıkıntısız olarak yaşattığımız derneğimizin devam etmesi için aidatlarımızı zamanında yatırmakla sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Hatta sadaka adına bağışlarınızı bile göndermenizde fayda var. Daha da ileri gidersek ortak alanda yaşadığımız insanlarımızın yardımlarını da alarak katkı sağlamaya çalışmalıyız. Diye düşünüyoruz. Biz Adilcevazlıları temsilen, mensubu bulunduğumuz derneğimiz olarak diğer bir özelliğimiz, birlikte yaşadığımız insanlarımızın köylüsü ve şehirlisiyle hiç birini, diğer birinden ayrı görmedik. Aynı kültürün insanları olarak dili, dini, kimliği düşüncesi ve siyaseti ne olursa olsun sorgulamadan, yargılamadan hepsini olduğu gibi bağrımıza basarak kucakladığımızı bilmenizi isteriz. Bizler, geçmişte birlikteydik, kardeştik, şimdide kardeşiz, yarında kardeş olarak yaşayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir ailede öz anne ve öz babadan olan insanlarımız bile zaman zaman kavga eder sonra barışır ve unuturlar. Bizlerde aynı milletin çocukları olarak bir birimize kızgın olsak ta sonuçta kardeşiz. Yönetmede daha iyisini yapacak olan arkadaşlarımız varsa ki vardır. Aralık ayı sonu itibarı ile kongremiz var, isteyen hemşerimiz ekibini oluşturup kongrede yerini alabilir. Hizmet her kişinin hakkı olduğu gibi yönetmek ve yönetilmekte herkesin hakkıdır. Sizleri daha fazla yormadan hepinize tekraren hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Şenlik, programda yer alan çekiliş ve yarışmalarla gün boyu devam etti. Katılımcılar, unutulmaz bir gün geçirmelerine fırsat veren EBAD yönetimine teşekkür etti.