EBSO Başkanı Salih Esen OSBÜK yönetiminde

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı ve Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Salih Esen, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)’ün Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi

Esen, “Son derece demokratik bir ortamda gerçekleştirilen ve 2 liste halinde gidilen seçimlerde üyelerimizin teveccühüyle yönetime geldik. Organize Sanayi Bölgeleri ülke kalkınmasının en önemli unsurlardan biri. Ancak bununla birlikte sorunları da o denli çok. Sorunları ve çözümleri biliyoruz” dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)’ün 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’nin dört bir yanındaki OSB Başkanlarının ve delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü yeniden başkanlığa seçildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen de OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Bir ülkenin kalkınmasının ve üretim gücünün en önemli unsurunun organize sanayi bölgeleri olduğunu belirten EBSO Meclis Başkanı ve Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Salih Esen, “Bilindiği gibi sanayi ülke kalkınmasının üretim gücüdür. Bu üretim gücüde organize Sanayi Bölgeleri eliyle sağlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinin güçlenmesi, gelişmesi kalkınmaya en önemli desteği verecektir” diye konuştu.

Çözüm için çalışacağız

Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin çok ciddi problemleri olduğunu da hatırlatan Başkan Esen “Organize sanayi bölgelerinin bugün çok ciddi sorunları vardır. Gerek Organize Sanayi Bölgeleri yasasındaki sıkıntılar, gerekse denetim esnasındaki sıkıntılar bölgelerimizin ne yazık ki büyümesini gelişmesini engelleyen koşullar olarak önümüze çıkmaktadır. Dolayısıyla ben de Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olarak bu sorunları birebir yaşayan biri olmam nedeniyle bu göreve talip olduk. Bu sorunların düzeltilmesine katkıda bulunmak amacıyla üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.