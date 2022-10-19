EBSO Meclisinde "yedi düvel" gerilimi

EBSO'da seçimlere dakikalar kala yönetim kurulu başkanlığı adaylığından çekilen meclis üyesi Mustafa Karabağlı, ilk meclis toplantısında "Yedi düvele karşı mücadele ettik" dedi. Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ise ifadenin kayıtlardan çıkarılmasını isterken konuşmanın sonunda da basın mensuplarının dışarı çıkmasını istedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) 2022-2026 dönemi ilk meclis toplantısı en yaşlı meclis üyesi Nedim Uysal idaresinde İzQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinde meclis başkanlığı için üç isim yarıştı. Yapılan seçimlerde İbrahim Gökçüoğlu 44 oyla yeni meclis başkanı olurken Eyüp Sevimli 37, Hakkı Attaroğlu 25 oy aldı. Gökçüoğlu’nun meclis başkanlığını Uysal’dan devralmasından sonra devam eden mecliste seçimlere dakikalar kala yönetim kurulu başkanlığı adaylığından çekilen meclis üyesi Mustafa Karabağlı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



“Elimizden geleni yaptık”

Seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Karabağlı, “Yedi düvele karşı mücadele ettik. Bunu bu salondaki tüm meclis üyeleri de sonuna kadar biliyor. Kimse ‘böyle bir şey falan olmadı’ falan demesin, çok şey oldu. Biz de elimizden geleni yaptık. Ben çeşitli meslek gruplarındaki arkadaşlarımı aradım, oy istedim. Benim adaylarım için oy istedim, ben de bunu yaptım. Ama ben başkan değilim. Bir EBSO başkanı ya da herhangi bir yerde kamusal görevi olan birisi telefon açar o kişi için ilzam isterse o sanayici bunu vermek zorunda. Çaresi yok, başkana karşı gelinmez. Böyledir bu ben öyle biliyorum. Ama ben başkan değilim, başkan olmadığım için herhangi bir sanayici gibi gittim ziyaret ettim, oy istedim. Çünkü bir adayım elimden geleni yapmam lazım. Tabi ki tüm adaylar da elinden geleni yapacak ama kamusal taraflarını herkesin hatırlaması lazım” dedi.





Gökçüoğlu, kayıtlardan çıkarılmasını istedi

Karabağlı’nın konuşması sırasında araya giren Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Karabağlı’nın konuşmasında geçen “Yedi düvele karşı” kelimesinin kayıtlardan çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine Karabağlı, “Peki başkanım. Ben bu ortamı ifade etmek adına bunu söyledim. Tabi sonunda yedi düvele karşı demek 7 tane devlet demek. Tabi burada 7 tane devlet yok. İşte deyim buymuş o yüzden de kullandım” diye konuştu.



Karabağlı’dan “Mahalle baskısı” çıkışı

Konuşmasının devamında ise Karabağlı, “Çok ciddi bir şekilde mahalle baskısı oldu bunu hepimiz gördük zaten. Sonra da ilzam meseleleri yaşandı. Bunu da söylemek zorundayım. Şimdi biz daha hala ilkel biçimde koşturuyoruz, imza alıyoruz, kaşe bastırıyoruz. Bu dijital ortamda bunlar olabilecekken, herkesin e devlet şifresi varken her türlü işi e devlette yaparken bunu neden yapamıyoruz? TOBB’dan bunu istirham ediyorum. Düzeltsin bu ilkel yöntemi Allah aşkına düzeltsin. Bu kime hizmet ediyor, neye hizmet ediyor inanın bilemiyorum. Ondan sonra nasıl oluyorsa birileri ilzam alıyor birisinden bir saat sonra telefon açılıyor sen ilzam vermişsin diye. Ya bu ilzamları toplayanlar birbirlerine haber veriyorlar. ‘Ben aldım’ diye. Ama herkes nereden biliyor bunu. Ben anlamadım. Nasılsa biliniyor sonrada baskı yapılıyor” ifadelerini kullandı.



“Aksi bir söylemde bulunmayacağız”

Başarılı bir netice aldığını belirten Karabağlı, “Birlik ve beraberliğimiz olmalı, katılıyorum. Evet, geçmişe bir sünger çekeceğiz ama bunları söyledikten sonra. Birlik ve beraberliğimiz olmalı. İyilikte, güzellikte her zaman birlik ve beraberlik içindeyiz ve bunu yapacağız. Ama yanlış, hata, eksik yapılırsa biz orada yokuz. Gereksiz bir aksi söylemde bulunmayacağız. Böyle bir niyetimiz yok, ben de yapmayacağım. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Gururluyum, başarılı bir netice aldığımı düşünüyorum. En azından yıllardır ziyaret edilmeyen sanayiciler ziyaret edildi. En azından 20 yıldır telefon açılmayan sanayiciye telefon açıldı. İnsanlar kendini değerli hissettiler. Bu iklimi sağladığım için gerçekten guruluyum. Gerçekten de başarılı ve doğru bir iş yaptığımı düşünüyorum. Aday olmanın bile çok sorgulandığı ortamda sonuna kadar bu adaylık sürecini götürmeye çalıştım. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, biz de bu odanın bir parçasıyız. Geleceğe hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Gökçüoğlu, basının dışarı çıkmasını istedi

Karabağlı’nın konuşmasının ardından Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, basın mensuplarının dışarı çıkmasını istedi. Basın mensuplarının salondan çıkmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.



