EBSO seçimlerinde sandıklar açıldı

EBSO 2022-2026 dönemi komite ve meclis üyeleri seçiminde sandıklar açıldı. Yönetim kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Ender Yorgancılar ve Mustafa Karabağlı resmi olamayan sonuçlara göre yeniden EBSO meclis üyesi olmaya hak kazandı.

FATİH ÖZKILINÇ-Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2022-2026 dönemi komite ve meclis üyeleri seçimi Fuar İzmir’de gerçekleştirildi. Seçimlerde İzmir sanayisine 4 yıl boyunca yön verecek 53 meslek komitesinden 271 meslek komitesi üyesi ve 109 meclis üyesi belirlendi. Üç dönemdir odanın yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunan ve yeniden aday olduğunu açıklayan Ender Yorgancılar, yapılan seçimlerde Kalıp ve Metal Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi’nden resmi olmayan sonuçlara göre yeniden EBSO Meclisi’ne girmeye hak kazandı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığını açıklayan diğer bir isim olan Mustafa Karabağlı ise seçimlerde Elektronik Bileşenleri ve Ölçme Cihazları Sanayi meslek komitesinden EBSO meclis üyesi oldu.





“Kazandığımız için mutluyum”

Yapılan seçimlerde 4 yıl boyunca EBSO’da komite ve meclis üyesi olarak görev yapacak üyelerin belirlenmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Ender Yorgancılar, 19 Ekim’de yapılacak yönetim kurulu başkanlığı seçimleri öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yorgancılar, “Kullanılan oyların sonucunda üyelerimiz değişim değil, tecrübe istediler. Sandıktan tecrübe ağırlıklı bir sonuç çıktı. Bizim de hedefimiz bundan sonraki süreçte daha çok çalışmak. Ben daha EBSO yönetim kurulu başkanı seçilmiş değilim komite ve meclis üyeleri belli oldu. Bundan sonraki süreçte yapılacak seçimle yönetim kurulu üyeleri belli olacak. Tekrar görev aldığımız takdirde yapacağımız işler belli. Ben yarın sabah oda başkanı olduğumda nereden başlayacağımı biliyorum. Üyelerimizin sandığa yönelimi gayet güzeldi, bir şölen gibi geçti. Seviyeli ve keyifli bir seçim oldu, mutluyum. Kazandığımız için daha çok mutluyum” ifadelerini kullandı.





“Konuşmak için erken”

EBSO yönetim kurulu başkanı adayı Mustafa Karabağlı ise “Konuşmak için erken, sonuçları daha tam olarak görmedik. Dengeli bir seçim olduğunu görüyoruz” dedi.

