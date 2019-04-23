Ecem, daha yeşil bir Çiğli istedi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, başkanlık makamını bir günlüğüne Nuriye-Abdülkerim Toraman İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ecem Uçak'a devretti. Ecem Uçak 23 Nisan belediye başkanı olarak Çiğli Belediye yönetiminden beklentilerini dile getirdi.

Minik Başkan Ecem, "Benim Çiğli'de bazı hayallerim var. Okunmayan kitapların toplanılarak kitap ihtiyacı olan okullara verilmesini böylece öğrencilerin bol bol kitap okumasını istiyorum. Ayrıca ilçemizde kütüphanelerin yaygınlaştırılması da bizim için önemli. Çiğlimizde ağaçlandırma çalışmalarının çok daha yaygın bir şekilde yapılmasını, engelli arkadaşlarımız için mavi kapak fikrinin yaygınlaştırılmasını, Çiğli'deki trafik sorununun çözülmesini, Çiğli'de park ve kültürel tesislerin arttırılmasını, park ve yeşil alanlara hayvan dostlarımız için mama ve su kaplarının konulmasını, sokak hayvanlarımıza veterinerliklerin ücretsiz sağlık ve bakım hizmeti vermesini de talep ediyorum" dedi.

Geleceğe imza atacaklar

Ayrıca Başkan Ecem okullarında bir toplantı salonlarının olmaması sebebi ile sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek Başkan Utku Gümrükçü'den bu konuda destek istedi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü Ecem'in bu isteği hakkında hemen harekete geçeceklerini dile getirerek, "Bir günlüğüne dahi olsa dünyaya çocuklarımızın gözünden bakmamız çok iyi oldu. Onların karşılıksız sevgi anlayışlarını, yardımseverliklerini, sevgiye ve iyiliğe dair yaşam beklentilerini, idari yönetim birimlerine yansıtmamız dünyayı daha yaşanılabilir bir alan yapmak için atacağımız en önemli adımlardan biri olacak. Çevre bilincine sahip, edebi ve kültürel yönleri zengin ve yapılan hizmetleri yakından takip edecek kadar zeki olan bu çocuklarımızın gelecek yıllarda çok önemli işlerin altında imzalarının olacağına yürekten inanıyorum" dedi.