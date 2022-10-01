Eczacılar, 14 yıl sonra tarihlerindeki ikinci büyük mitinge hazırlanıyor

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, ilaç fiyat kararnamesinin yüksek enflasyonla beraber eczacıyı ezen, eczacıların ayakta kalmasını engelleyen bir noktaya geldiğini söyledi. Eczacıların sesine kulak verilmediğini aktaran Sayılkan, 16 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirecek miting de sonuç getirmezse eczanelerini kapatma eylemi yapabileceklerini belirtti

FATİH ÖZKILINÇ- Ekonomik sıkıntılar ve ilaç fiyat kararnamesi eczacıların canına tak ettirdi. 14 yıl sonra tarihlerindeki ikinci büyük mitinge hazırlandıklarını belirten İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, eczacıların sesine kulak verilmediğini belirterek 16 Ekim 2022 Pazar günü Ankara'da gerçekleştirecek miting de sonuç getirmezse eczanelerini kapatma eylemi yapabileceklerini söyledi.

Eczacıların sesine kulak verilmiyor

İlaç fiyat kararnamesinin güncellenmesi gerektiğini belirten Sayılkan, "Eczacılar olarak bizler en son 14 yıl önce 2008 yılında da Ankara'da düzenlenen mitinge katılmıştık. 16 Ekim 2022 Pazar günüde yine Ankara'da düzenlenecek büyük eczacı mitinginde İzmir'den meslektaşlarımızla büyük bir katılım sağlayacağız. 14 yıl öncede bir takım yeni uygulamalar sıkıntılar yaratıyordu. Sadece eczane ekonomilerini olumsuz etkilemiyordu aynı zamanda sağlık hizmetlerinin de sürdürülebilmesini zorlaştıran uygulamalar vardı. Bugün geldiğimiz noktada da 2004 yılından bu yana yürürlükte olan ilaç fiyat kararnamesi her geçen gün biraz daha sıkıntılı hale geliyor. Bizce bu kararnamenin artık zamanı dolmuştur, misyonunu tamamlanmıştır, güncellenmesi gerekiyor. Ama ısrarla bizim eczacıların sesine kulak verilmiyor" dedi.

Eczacı ve vatandaş mağdur

Kararnamenin iki tane önemli sonucu olduğunu ifade eden Sayılkan, "Vatandaşın ilaca ulaşımı güçleşiyor. Şu anda piyasada yine birçok ilaç yok. Her sene bu kararnamenin getirdiği klasik sıkıntı tablosunu yaşıyoruz. Ağustos, eylül aylarından sonra yeni zammın geleceği şubat ayına kadar ilaç yokluğu yaşıyoruz. Bu durumda vatandaşlarımız da zor durumda kalıyor, ilaç bulamıyor. Bu krizin iki mağduru var; eczacılar ve vatandaşlar. Bir diğer taraftan da bu kararname yüksek enflasyonla beraber eczacıyı ezen, eczacıların ayakta kalmasını engelleyen bir noktaya gelmiştir. Bu kararnamenin acilen değişmesi gerekiyor. Bu konuda çeşitli görüşmeler yapılmış olmasına rağmen ısrarla bir adım atılmıyor. Bu miting artık buna bir demenin yolu olacak. Sesimizi duyurmanın başka bir yöntemi kalmadığı için demokratik haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Son çare kapatma eylemi

Eczacıların mücadelesinin sonuç alana kadar kararlılıkla devam edeceğini kaydeden İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, "Kamuoyunu bilgilendireceğiz, basın açıklaması yapacağız, belirli yerlere bilgilendirme broşürleri, raporları göndereceğiz. Eczanelerimizin camlarına afiş asacağız yine de sonuç alamazsak eczanelerimizi kapatma eylemi dışında yapacağımız başka bir şey kalmıyor. Zaten ekonomik nedenlerle kapanan eczaneler var. Bizler de eczanelerimizi kapatarak bu soruna dikkat çekmez, uyarıda bulunmazsak bu gidişle zaten eczaneler ekonomik şartlar nedeniyle birer ikişer kapanacak" diye konuştu.