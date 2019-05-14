Ednan Arslan: Aliağa'da ölümlü iş kazaları üç kat arttı, önlem yok

İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Aliağa'da yaşanan iş kazalarını meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanması istenen soru önergesinde "Aliağa'da 2010-2018 yılı arasında ölümlü iş kazalarının 3 kat artış gösterdiğine dikkat çekilirken, alınacak önlemler konusunda bilgi istendi.

Arslan, bölgedeki iş kazalarının yüksekliği ve bu kazalarda sık sık yanık vakalarına rastlanmasına dikkat çekerek, Aliağa Devlet Hastanesi'nde bir yanık ünitesi bulunmamasını eleştirdi. Arslan bu eksikliği 13 Kasım 2018 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı bütçesi sırasında bizzat Sayın Bakana sorarak gündeme taşıdığını belirterek o günden bu güne hiçbir gelişme yaşanmadığını ifade etti. "Aliağa'ya en yakın yanık ünitesi 60-70 km uzakta, bir işçi erken müdahale edilemediği için hayatını kaybederse sorumlusu kim olacak?" dedi.

Şimdiye kadar yaşamını yitiren işçilerimizin belki de erken müdahale halinde hayatını kaybetmeyeceğini, bu durumun alınmayan önlemler açısından düşündürücü olduğunu hatırlatan Arslan, "İnsan hayatı bizim için çok önemli, bir işçimizin bile böyle bir durum yüzünden hayatını kaybetmesini kabul edemeyiz" dedi.

Arslan şu soruları yöneltti:

Aliağa ilçesi sınırları içinde son on yılda kaç iş kazası meydana gelmiştir? Hayatını kaybeden ve yaralanan işçi sayısı nedir? Bu ölümlerden kaçı yanığa bağlı olarak gerçekleşmiştir? Bu kazalarda sürekli iş göremezlik durumuna düşen işçi sayısı nedir? Söz konusu verilerin yıllara göre dağılımı nedir?

Aliağa İlçesi sınırları içinde yer alan sanayi kuruluşlarının yapısı, iş kazalarına ilişkin acı tablo ve kazalarda yanık vakalarının yoğunluğu bilinmesine rağmen neden Aliağa Devlet Hastanesi'nde bir yanık ünitesi bulunmamaktadır? Kazalarda meydana gelen yaralanmalarda erken müdahalenin hayat kurtardığı da dikkate alındığında Aliağa Devlet Hastanesi'nde yanık ünitesi ne zaman hizmete alınacaktır? Olası bir kazada erken müdahale edilmediği için can kaybı yaşanırsa bu durumun sorumlusu kim olacaktır?

Aliağa İlçesi sınırları içinde bulunan sanayi kuruluşlarında ölümlü iş kazalarının sayısı Türkiye ortalamasının üzerindedir ve her geçen yıl artmaktadır. Bu acı tablonun çözülmesi için ivedi olarak hangi önlemler alınacaktır?

Aliağa ilçesine en yakın yanık ünitesi bulunan hastane hangisidir? Yatak sayısı nedir?