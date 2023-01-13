Efes Antik Kanal Projesi'nin yüzde 94'ü tamam

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak 'Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabında sona yaklaşıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Devlet Su İşleri (DSİ) 2’nci Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, projenin yüzde 94'ünün tamamlandığını açıkladı. Ceylan, "Kanal girişi ve yat limanı nisan ayı sonunda bitecek" dedi

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın '35 İzmir' projesi arasında yer alan ve ülke turizmine büyük katkı sağlaması öngörülen 'Efes Antik Kanal Projesi' 1’inci etap çalışmalarında sona yaklaşılıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Efes Antik Kenti'nin 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturulması hedefleyen projede son durumu yerinde inceleyen DSİ 2’nci Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, yüzde 94'ünün tamamlandığını açıkladı. Ceylan, "Projenin ilk etabı, Pamucak sahili ile İzmir-Kuşadası kara yolu sarasındaki alanı kapsıyordu. Bu alana 600 metre uzunluğunda bir kanal ve gezi teknelerine kısa süre konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde, 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa ediyoruz. İnşaatta yüzde 94 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Hedefimiz 'Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabını nisan ayı sonunda tamamlamak" dedi.

'3 AY SONRA TAMAMLAYACAĞIZ'

Şantiyedeki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Ceylan, "Kanal girişi ve yat limanı için 1430 fore kazık çaktık. Başlık kiriş imalatları kapsamındaki 112 ano imalatını da bitirdik. Aynı zamanda yürüyüş yolları beton imalatlarını tamamladık. 10 bin metrekarelik mermer kaplama işinin ise 7 bin metrekaresini döşedik. Çalışmalarımızı aynı hızla sürdürüp projeyi 3 ay sonra tamamlayacağız. İzmir’imize hayırlı olsun" diye konuştu.

Efes Antik Kenti'ni yeniden denizle buluşturacak proje, 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabında DSİ 2’nci Bölge Müdürlüğü, 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve yat limanı inşa edecek. İkinci etapta ise Pamucak sahilinden Efes Limanı'na kadar olan alan temizlenecek kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenecek; daha sonra çevre düzenlemesi yapılacak.

Efes Antik Kenti ve limanı binlerce yıl Batı ve Doğu kültürlerinin kesiştiği Kral Yolu'nun başlangıç noktasında yer alıyordu ancak Küçük Menderes ve Marnas Çayı’nın getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içinde denizden 9 kilometre kadar uzaklaştı ve antik kent bugünkü halini aldı. Proje tamamlandığın 2 bin 500 yıl sonra antik kente, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğacak. Efes'e gelen turist sayısının her yıl artması hedefleniyor.