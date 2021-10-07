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Efes Antik Kenti, eski günlerine dönüyor

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde pandeminin etkisiyle azalan ziyaretçi sayısı yeniden artmaya başladı. Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "30 Eylül itibarıyla ziyaretçi sayımız 476 bine ulaştı. Bu sayının yıl sonuna kadar 600 bin civarına yükselmesini bekliyoruz" dedi

Efes Antik Kenti, eski günlerine dönüyor
07 Ekim 2021 Perşembe 11:23

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, pandemi öncesinde her yıl ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Turistlerin yeniden bölgeye yöneldiğini belirten Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "30 Eylül itibarıyla ziyaretçi sayımız 476 bine ulaştı. Bu sayının yıl sonuna kadar 600 bin civarına yükselmesini bekliyoruz. Geçen yıl toplam ziyaretçimiz 380 bin civarındaydı. Bu yılı yüzde 50 civarında bir artışla kapatacağımızı tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'KRUVAZİYER GEMİLERİN ETKİSİ BÜYÜK'

Kruvaziyer gemilerin gelmesinin de ziyaretçi sayısında etkili olduğunu söyleyen Topal, "Son 2 yıldır Covid-19 nedeniyle ziyaretçi potansiyelimiz oldukça gerilemişti, ancak bu yıl olumluya doğru bir seyir halindeyiz. Kruvaziyer gemilerin gelmesiyle birlikte ziyaretçi potansiyelimiz artmaya başladı. Önümüzdeki yıl Kuşadası ve İzmir limanlarında oldukça yoğun bir gemi faaliyeti olacağını öğrendik. Bu nedenle büyük bir artış bekliyoruz. Pandemi nedeniyle bir takım yasaklı alanlar vardı ve insanlar sosyalleşme, kültürel alanlarda bulunma gibi ihtiyaçlarını karşılayamadı. Bundan sonra ziyaretçi potansiyelinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KALINTILARIN ÇOĞU ROMA DÖNEMİNE AİT'

Efes'in turizm potansiyeli açısından oldukça önemli olduğunun altını çizen Topal, şunları söyledi:

"Kalıntıların çoğunluğu Roma dönemine ait. Milattan önce 3'üncü yüzyıldan itibaren bu noktadaki yerleşim başlamış. Kentin özelliği bir liman kenti olmasıdır. Antik Roma döneminde metropol ve merkez kentlerden birisidir. Anadolu ve Ege arasındaki ticaret yönetildiği için buradan kaynaklanan bir zenginlik söz konusu. Bu zenginliğin getirdiği bir mimari ve yerleşim şeklini görüyoruz. Tiyatro ve kütüphane gibi son derece gelişmiş yapılar inşa edilmiş. Yapıların birbiriyle bağı kentsel dokuyu oluşturuyor. Bu avantajları nedeniyle de mimari ve tarihi açıdan oldukça önemli bir kent."

'BURADA ÖĞRENİLECEK ÇOK ŞEY VAR'

Kruvaziyer gemilerle Efes Antik Kenti'ne gelen ABD'li turist Rany Andrew, "Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Kesinlikle bayıldım. İnsanlar inanılmaz. Kültürü çok güzel. Efes Antik Kenti'ndeki tarihi doku çok güzel. Burada öğrenilecek çok fazla şey var" dedi.

ABD'li Susan Andrew ise, "Türkiye'ye ilk kez geliyorum ama bir kez daha gelmeyi düşünüyorum. Türk insanları oldukça iyi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan yola çıkarak motosikletiyle dünyanın her yerine seyahat ettiğini anlatan Matrew Minaen de, "Buraya üçüncü kez geliyorum. Gezmeyi seviyorum. Efes'te çok sayıda turist var. Çok büyük tarihi yapılar var" diye konuştu.

Turist rehberi Rus Tivana Blatmaz ise, "Bugün grubumuz var. Onlara Efes'i anlatıyoruz. Çok büyük bir gemi geldi. Çok mutluyuz. Koronavirüs nedeniyle kalabalıkta düşüş oldu. Şimdi hepimiz aşılıyız. İnşallah durumumuz daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #selçuk efes #efes antik kenti
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