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Efes Antik Kenti'nde kanal projesinin ilk etabı tamamlanıyor

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, dünyaca ünlü Efes Antik Kenti'ni, tarihte olduğu gibi denizle buluşturacak olan Antik Kanal Projesi kapsamında, fore kazık çakma işlemlerinde önemli mesafe kat ettiklerini ve projenin ilk etabının 2022'de tamamlanacağını bildirdi

Efes Antik Kenti'nde kanal projesinin ilk etabı tamamlanıyor
20 Aralık 2021 Pazartesi 11:17

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın, başbakanlığı döneminde açıkladığı "35 İzmir 35 Proje" arasında yer alan ve ülke turizmine büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Hedeflerinin, 1 yıl içinde projenin ilk etabını tamamlamak olduğunu aktaran Birol Çınar, şu ana kadar inşaatta 1430 fore kazıktan 785'inin çakıldığını aktardı.

Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabının, sahilden Kuşadası-İzmir kara yolu üzerindeki hattı kapsadığını dile getiren Çınar, "Bu alana, 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve teknelere kısa süreli konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa ediyoruz. Şu anda yat limanını duvarlarını ve çevresini tarihi dokuya uygun mermerlerle kaplıyoruz. Yaklaşık 2 bin metrekare alandaki kaplama çalışmalarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

Proje hakkında

Efes Antik Kentini yeniden denizle buluşturacak Antik Kanal Projesi 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabı 600 metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanını kapsıyor. İkinci etapta ise İzmir-Kuşadası kara yolundan Efes Limanı'na kadar olan alan temizlenecek ve tarihi dokuya uygun şekilde yeniden düzenlenecek.

Proje sayesinde, 2500 yıl sonra Efes'e, özel teknelerle yeniden yolculuk yapma şansı doğacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #efes antik kenti #efes #izmir #antik kanal projesi
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