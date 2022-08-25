Efes Antik Kenti yeniden denizle buluşacak

İzmir'in Selçuk ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak 'Efes Antik Kanal Projesi' sürüyor. İlk etap çalışmalarını yerinde inceleyen DSİ 2'nci Bölge Müdürü Birol Çınar, "1394 fore kazıktan, 870'ini çaktık. 1600 metrekare alandaki mermer kaplama işlemlerini de bitirdik. Hedefimiz en kısa sürede projeyi tamamlayarak, bölge turizminin hizmetine sunabilmek" dedi.

Efes Antik Kenti ve limanı binlerce yıl batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği kral yolunun başlangıç noktasında yer alıyordu ancak Küçük Menderes ve Marnas Çayı'nın getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içinde denizden 9 kilometre kadar uzaklaştı ve antik kent bugünkü halini aldı. Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın '35 İzmir' projesi arasında yer alan ve ülke turizmine büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi'yle kanalın özel teknelerle yeniden yolculuk yapılacak hale getirilmesi hedefleniyor. Böylelikle gelen turist sayısı her yıl artırarak Efes Antik Kenti'nin Türkiye'nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda 2 etaptan oluşan Antik Kent Kanal Projesi'nin birinci etap çalışmaları devam ediyor. Projenin ilk etabı kapsamında; 600 metre uzunluğundaki kanal girişi yeniden düzenleniyor ve bir yat limanı inşa ediliyor. Çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2'inci Bölge Müdürü Birol Çınar, yat limanı inşası için sahada günde 6 fore kazık çaktıklarını söyledi. Toplam sayının 870'e ulaştığını duyurdu.

'HEDEFİMİZ KISA SÜREDE BİTİRMEK'

"Projeyi vakit kaybetmeden bitirmek istiyoruz" diyen DSİ 2'nci Bölge Müdürü Birol Çınar, "Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabı Pamucak sahili ile Kuşadası-İzmir yolu üzerindeki alanı kapsıyor. Bu alana 600 metre uzunluğunda kanal ile teknelere kısa süreli konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa ediyoruz. Şu an alanda fore kazık çakma işlemleri ile mermer kaplama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

1 metre çapındaki kazıkların 15 ve 21 metre derinliğe çakıldığını kaydeden Çınar, "1394 fore kazıktan 870'ini çaktık. 1600 metrekare alandaki mermer kaplama işlemlerini de bitirdik. Hedefimiz en kısa sürede projeyi tamamlayarak, bölge turizminin hizmetine sunabilmek" diye konuştu.

Projenin ikinci etabında ise Pamucak sahilinden Efes Limanı'na kadar olan alan temizlenecek kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenecek, çevre düzenlemesi yapılacak.