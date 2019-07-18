Efes'e girmek hayal oldu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılında yaptığı yüzde 50'lik zam sonrası ören yerlerini ziyaret etmek neredeyse imkansız hale gelmişti. Önceki gün sezonun tam ortasında yapılan zam ile Efes Antik Kentini ziyaret etmenin ücreti 72, Pamukkaleyi ziyaret etmenin bedeli ise 60 liraya çıktı

ÖZEL/ Doğancan Bingöl - Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılında yüzde 50 zam yaptığı müze ücretlerine 15 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 20 zam daha yaptı. 9 ayda yüzde 70 zam yapılmış oldu. Türkiye'nin en eski antik kentlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve her yıl ortalama 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Efes antik kentine giriş ücreti 60 TL'den 72 TL'ye çıktı. Denizli'deki Pamukkale ören yerinin giriş ücreti ise 50 TL'den 60 TL'ye çıktı. Bu zamlarla birlikte yaklaşık 1 yıl öncesinden satışlara başlayan acentalar zor duruma düştü. Tam sezonun ortasında yapılan zamlar rehberleri, paket halinde otel hizmeti sunanları ve turizm firmalarının hesaplarını altüst etti. Öte yandan her yıl orantısız arttığı savunulan ücretlerin yerli halkı ören yerlerinden uzaklaştıracağı tahmin ediliyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde olan Efes Antik Kentine girmek için 4 kişilik bir ailenin yaklaşık 300 lirayı gözden çıkartması gerekirken Pamukkale'de ise bu durum 250 liraya kadar çıkıyor. MüzeKart ücretleri ise 70 lira tam 30 lira öğrenci ile bir değişikliğe uğramadı.

İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Macit Şaşzade 2 senedir iyi giden turizmin bu zamlarla sekteye uğratılacağını söyledi.

Sezon ortasında zam yanlış

Plansız yapılan zammın acentalar, oteller ve rehberleri zor durumda bıraktığını kaydeden Şaşzade, şunları söyledi:

Turizmin temel taşları rehberlerden oluşuyor. Turizmin yavaş yavaş hareketlenmeye başladığı ve Türkiye açısından kısmi de olsa pozitifleşmeye başladığı şu günlerde bu zam kararının yanlış olduğunu düşünüyorum. Sene başında zaten zam yapılmıştı. Yurtdışından gelen gruplara acentalar 1 yıl önceden neredeyse fiyat veriyor ve maliyetlerini bildiriyor. Ona göre tahmini bir hesap yapıyor. Sene başından bu zamana kadar dövizde çok artış olmamasına rağmen bu fiyatların bu derece yükselmesini aklım almıyor. Acentaların girdisinde sıkıntı yaratır. Bu müşterileri çok mu etkiler. Etkilemeyeceğini tabiki söyleyemiyorum. Benim asıl söylemek istediğim bu zamları getirmek için çaba göstermek değil de daha çok turisti bu ülkeye nasıl getiririzin yollarını aramak.

Kaliteyi yükseltmeliyiz

Yapılan zamların ülkeye turist getiren firmaları olumsuz etkileyeceğini belirten Şaşzade, "Bizim hedefimiz turist sayısını en iyi şekilde arttırmak, hizmetlerimizin kalitesini yükseltmek bunlar olduğu zaman turist gelmeye devam eder. Turistin girişi açığımızı kapatır diye düşünüyorum." dedi.

Şaşzade, zamların sadece acenta açısından sorun teşkil etmediğini sektörün bir bütün olarak düşünülerek yorumlanması gerektiğini, ortada bir problem varsa bunun bedelini tüm turizm sektörüyle uğraşan kişilerin ödeyeceğini söyledi.

Geçmişin açığını kapatma çabası

Üretime ve tanıtıma dayalı çalışılması gerektiğini böylece zam yerine turist çekerek açığın kapatılacağına inandığını söyleyen Şaşzade, "Taleplerde hafif bir yukarı çıkış ivmesi gözüküyor. Bu zamlardan dolayı zararın büyük kısmının halkın değil acenta ve rehberlerin göreceğini düşünüyorum. Yaşam mücadelesi veren ve bu sene kafasını kaldırıp 'oh artık işimi buldum' diyen rehberler ve acentalar var. Hepimizde bir heyecan var. Tam geçmiş açıklarını kapatma fırsatı yakalayan kuruluşlar ardı ardına yapılan zamlarla turizme yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Turizme nefes aldırın çağrısı

Şaşzade, yavaş yavaş yükselişe geçmeye başlayan turizmin yapılan bu plansız ve dengesiz zamlarla karışacağını aktararak, şöyle konuştu: Bence bütçe açığını nereden kapatabiliriz diye her yere zam yapıyorlar. Bu bütçe açığını kapatmanın tek yolu turizm değil. Turizm sadece bir ayağı. Ben de diyorum ki turizme nolur nefes aldırın. Şu zamlar sezon ortasında yapılmaz. Bu zamların turizm sezonu başlamadan önce ilan edilmesi gerekiyordu. Sezonun tam ortasında olması mümkün değil. Sene başında rehberlerin fiyatları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB ile beraber belirleniyor. Onun haricinde herkes kotasını belirliyor. Acentalar da 1 sene önceden gelecek sezonun hesabını yaparak satışa başlıyorlar. O acenta da tahmini hesaplamasıyla aşağı yukarı fiyatı belirleyerek pazarlamaya başlıyor. Ama bu fiyatları kimse 1 sene öncesinden tahmin edemezdi. Turizm nefes almaya başladığı yıllarda böyle ardı ardına darbe indirilmez."

Şaşzade, turizmin yolunacak bir tavuk olmadığını yetkililerin yüzde 1 diyerek bir fon çıkarttıklarını ama bu fonun yarattığı sorunları atlatamadan şimdi de ören yerlerine yapılan bu zamla tamamiyle sarsıldıklarını ifade etti.