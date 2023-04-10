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Efes'i denizle buluşturacak projenin ilk etabında sona doğru

Efes'i denizle buluşturacak projenin ilk etabında sona doğru
10 Nisan 2023 Pazartesi 09:50

Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak Efes Antik Kanal Projesi'nde ilk etabın yüzde 99 tamamlandı.

DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, Efes Antik Kenti'ni yeniden denizle buluşturacak Efes Antik Kanal Projesi'nde ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, "UNESCO Dünya Mirası" listesindeki Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk bölümünde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Mayıs başında ilk etabı bitireceklerini vurgulayan Ceylan, "Efes Antik Kenti'ni, 2500 yıl sonra yeniden denizle buluşturmayı hedefleyen projenin ilk etabı yüzde 99 tamamlandı. Projenin ilk etabı kapsamında Pamucak sahili ile İzmir-Kuşadası yolu arasına kanal girişi ile 250 metre uzunluğunda 100 metre genişliğinde bir yat limanı inşa ediyoruz. Proje için bölgeye 1430 fore kazık çaktık. 10 bin metrekarelik mermer kaplama işinin ise 9000 bin metrekarelik kısmını bitirdik." ifadelerini kullandı.

Efes'e 2500 yıl sonra teknelerle yolculuk yapılacak

Efes Antik Kenti'ni yeniden denizle buluşturacak Antik Kanal Projesi, 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 600 metre uzunluğunda giriş kanalı ve yat limanı inşa edecek.

İkinci etapta ise Pamucak sahilinden Efes Limanı'na kadarki alan temizlenecek, kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenip çevre düzenlemesi yapılacak.

Efes Antik Kenti ve limanı, Küçük Menderes ve Marnas çayının getirdiği alüvyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içerisinde denizden 9 kilometre kadar uzaklaştı ve antik kent bugünkü halini aldı. Proje tamamlandığın 2 bin 500 yıl sonra antik kente özel teknelerle yeniden yolculuk yapma imkanı olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan #Efes Antik Kanal Projesi #Efes Antik Kenti
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