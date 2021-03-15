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Efes Selçuk'ta gerginlik yaratan afiş!

İzmir’in ilçesi Selçuk’ta kanuna aykırı olarak kamusal alana yerleştirilen 'Love Erdoğan' afişleri kaldırıldı. AKP Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, ‘’ Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk Meydanlarında kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur’’ dedi ancak Selçuk Belediyesi afişleri iki kez kaldırdı

Efes Selçuk'ta gerginlik yaratan afiş!
15 Mart 2021 Pazartesi 08:32

ABD New York’ta Times Meydanı’ndaki ‘Stop Erdoğan’ ilanına karşılık AKP’nin tüm Türkiye’de başlattığı ‘Love Erdoğan’ afişi seferberliği Efes Selçuk’ta krize neden oldu.

AKP Selçuk İlçe Başkanlığı tarafından kanuna aykırı olarak kamusal alanlara yerleştirilen izinsiz reklamlar, Efes Selçuk Belediyesi tarafından yasal mevzuat gereğince kaldırıldı.

Efes Selçuk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Akp Selçuk İlçe Başkanlığı tarafından kanuna aykırı olarak izinsiz bir şekilde kamusal alanlara yerleştirilen reklamlar, kanunun bize emrettiği sorumluluklar uyarınca Belediyemiz ekipleri tarafından kaldırılmıştır. Ülkemiz sınırları içerisinde gerçekleştirilen tüm eylem ve fiiller, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmak zorundadır. Kamu otoriteleri, yasal düzenin sağlanması ile mükelleftir.

Bir siyasi partinin yönetimi tarafından keyfi siyasal ihtiraslar sonucunda gündeme getirilen bu kanunsuz uygulamanın, devletimiz ve milletimizin FETÖ’ye karşı topyekün mücadelesini sulandıracak açıklamalarla perdelenmeye çalışılmasını ise başta 15 Temmuz Hain Darbe Teşebbüsü’ne karşı direnirken şehit olan yurttaşlarımızın anısına ve milletimizin demokrasi mücadelesine saygısızlık olarak değerlendiriyoruz.

Milletimizin ve kanunlarımızın bize verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevimizi sürdürmeye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla bildirir, gerekli yasal müracaatlar ve izinler alınması için girişimde bulunulması söz konusu olursa konu tekrar kanunlar çerçevesinde değerlendirilebilir.” denildi.

Belediyelerin görev ve yetki alanları içerisine bulunan kamusal alanlarda sunulmak istenen reklam ve tanıtım görselleri, ilgili kanun gereğince belediyelere yapılacak izin başvurusu neticesinde uygun alanlara yerleştirilebiliyor.

İzinsiz olarak yerleştirilen reklam ve tanım görselleri konusunda ilgili mevzuat, belediyeler tarafından izinsiz işlem yapanlara ceza uygulanmasını da öngörüyor.

Etiketler; #izmir #selçuk #efes selçuk #love erdoğan
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