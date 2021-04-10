Efes Selçuk'ta Ramazan Dayanışması

Efes Selçuk Belediye Meclisi Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun kabul edildiği meclis toplantısında, geçen yılın “dayanışma yılı” olduğunu olduğunun altını çizen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel kentte dayanışma kültürünü pekiştirecek Ramazan Dayanışma Paketi” ve “Efesli Bebeler” projesinin de detaylarını paylaştı

2020 dayanışma yılı çalışmaların yer aldığı faaliyet raporunun da ayrıntılı sunumunu yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, Meclis üyeleri ve dinleyicilere yıl boyunca başta esnaf, ihtiyaç sahibi yurttaşlar, öğrenciler, can dostlarımız sokak hayvanları olmak üzere her kesimden yaşama dokunan dayanışma ve hizmetleri hatırlatarak, pandemiye rağmen kesintisiz olarak sürdürülen yatırımlar ve hizmetleri de yaptığı sunumda anlattı.

Pandemi dönemini dayanışma yılı ilan eden Efes Selçuk Belediyesi, bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü dayanışma faaliyetlerini Ramazan ayı boyunca büyüterek sürdürecek.



Kent esnafına yönelik destek önlemlerini Pandeminin başlangıcından itibaren hızla hayata geçiren Efes Selçuk Belediyesi, Ramazan ayı dayanışmasını esnafı da destekleyecek şekilde düzenliyor. Hem ihtiyaç sahiplerine hem de esnafa destek olacak İftar Kartı Desteği, Efes Selçuk’ta paket servis hizmeti veren restoran, pideci ve fırınların dahil olacağı proje ile iftar Kart üzerinden dayanışmayı mümkün kılacak.

Belediye tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerinin İftar Kart’larına yüklenecek dayanışma bedelleri sayesinde ihtiyaç sahipleri anlaşmalı esnaflardan iftar yemeği ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. İftar Kartı Desteği projesi ile Ramazan ayı boyunca hem esnafa destek olunacak hem de ihtiyaç sahiplerinin iftar yemekleri dayanışma ile karşılanacak.

RAMAZAN DAYANIŞMA PAKETİ

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi yurttaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Ramazan Dayanışma Paketi projesi ile dayanışma yardımı yapmak isteyen yurttaşların Ramazan Dayanışma Paketi destekleri Efes Selçuk Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi yurttaşlara düzenli olarak ulaştırılacak.

Destekte bulunmak isteyen yurttaşlar, ramazan.efesselcukbelediyesi.com adresinden iki farklı dayanışma paketinden istedikleri miktarda satın alabilecek. Satı alınan dayanışma paketleri, Efes Selçuk Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



EFESLİ BEBELERE BEZ VE MAMA DESTEĞİ



Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sosyal yardım alan ve pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi yurttaşların bebeklerine bez ve mama desteği Ramazan ayında da genişleyerek devam edecek.

Sosyal Yardım Hizmetleri’ne başvuran ihtiyaç sahibi yurttaşlar, belediye bünyesinde oluşturulan objektif yardım komisyonu değerlendirmesinin ardından aylık bebek bezi ve maması yardımına erişecekler. Dayanışma kampanyasına destek olmak isteyen yurttaşlar ise Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak dayanışmanın parçası olabilecekler.