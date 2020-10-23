Efes Selçuk'ta tablet desteği

Efes Selçuk Belediyesi tarafından uzaktan eğitime erişim olanağı sınırlı olan öğrenciler için başlatılan tablet bağış kampanyası büyük ilgi gördü. Eğitim gönüllülerinin bağışta bulunduğu tabletler, öğrencilere teslim edilmeye başlandı

Uzaktan Eğitim süreci kapsamında evlerinde bilgisayar ve tablet olmayan öğrenciler için geçtiğimiz günlerde bir kampanya başlatan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in çağrısına başta kentteki duyarlı yurttaşlar olmak üzere; Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinin yanı sıra yurtdışından da destek geldi. “Çocuklarımızın Geleceğini Birlikte Filizlendirelim” sloganı ile başlatılan kampanyada tabletler öğrencilere ulaştırılmaya başlandı. Sosyal Yardım Yönetmeliği’ne uygun şartları taşıyan 8. ve 12. Sınıf öğrencilerine öncelik verilen kampanya kapsamında tablet bağışları devam ediyor. Tüm bağışçılara sosyal medya hesapları üzerinden gönülden teşekkürlerini ileten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bağışların devam ettiğini belirtti.

Bağışlar devam ediyor

Tablet Bağışı yapmak isteyen vatandaşlar: https://tablet.efesselcukbelediyesi.com/#/bagis adresinden minimum cihaz özellikleri hakkında bilgi alabilecekler. Tablet başvurusu yapmak isteyen öğrencilerden gerekli şartları taşıyanlar https://tablet.efesselcukbelediyesi.com/#/basvuru adresinden başvuru yapabilecekler. Tablet bağış kampanyası ile ilgili 0232 892 69 25 /222 numaralı telefondan da bilgi alınabilecek.



