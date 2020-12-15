Efes Selçuk'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

Efes Selçuk Belediyesi ile Belediye – İş Sendikası İzmir Çevre Belediyeler Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşmeye göre KHK ile belediye şirketi çalışanı olan personelin maaşına ortalama ikramiyelerle birlikte %50 ye yakın zam yapıldı.

Yapılan düzenleme ile en düşük personel maaşı tam mesai ve ikramiye ortalamaları ile birlikte 4000 TL’nin üzerine çıktı. Vasıtalar Amirliği’nde imzalanan toplu iş sözleşmesine Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belediye – İş Sendikası arasında İzmir Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay ve belediye şirketi çalışanları katıldı. “Merhaba yol arkadaşlarım… Merhaba yıllardır %4'lere mahkum edilen, ücret adaletsizliğinin içinde kalmak zorunda olan, sözde "kadrolu olacaksınız" denilip de taşerondan sadece belediye şirketlerine aktarılan, ikramiyeden yan haklara kadar birçok ödenekten eksik bırakılan, yol arkadaşlarım merhaba” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Sengel meclis üyeliğini ve belediye başkan adaylığını kapsayan süreç içerisinde KHK ile belediye şirketi personeli olan işçilerin yaşadığı ücret adaletsizliğini çok iyi bildiğini belirterek; “Biz emek ne kadar kıymetli bilenleriz, alın teri ile nasıl para kazanılır bilenleriz. Biz ücret eşitsizliği varken çalışanlarımızın bu kurum için çaba sarf ettiğini bilenleriz. Bu yüzden emekçinin maaşı üzerinden umut tacirliği yapmam dedim, şeffaf davrandım” dedi. İmzalanan sözleşmenin detayını işçilerle paylaşan Başkan Sengel; Şu anda en düşük maaş alan personelin maaşını, full çalışması halinde üzerine ikramiye ortalamaları ile birlikte %50’ye yakın zam ile 2.718 iken, 4000 TL’nin üzerine çıkardık. Yıllardır belediye şirketi personeli için uygulanamayacağı söylenen banka promosyonu için de ihale sürecini başlatıyoruz. Sizden istediğim tek bir şey var. İşinize, kurumunuza ve kentinize sahip çıkmanızdır” dedi. Başkan Sengel’in konuşmasının ardından 2021 Yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.