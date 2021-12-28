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Efes Selçuk'ta vatandaşlar ekmeğini paylaşıyor

Kendi ürettiği buğdaylardan elde ettiği ekmekleri halkla bölüşen Efes Selçuk Belediyesi’ne halktan destek geldi. Geçtiğimiz haftalarda Efes Tarlası’nda üretilen buğdaylardan elde edilen unlardan üretilen 10 bin ekmeği vatandaşlarla bölüşen Efes Selçuk Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler üzerine önemli bir dayanışmaya aracılık ediyor

Efes Selçuk'ta vatandaşlar ekmeğini paylaşıyor
28 Aralık 2021 Salı 11:31

Geçtiğimiz haftalarda Efes Selçuk Belediyesi, Efes Tarlası’nda ürettiği buğdaylardan üretilen ekmekleri kentin çeşitli noktalarında vatandaşlarıyla paylaşmıştı. Bu önemli adım üzerine vatandaşlardan da gelen taleplerle Efes Selçuk Belediyesi,  www.ekmekpaylas.com üzerinden Kara Kış Halk Dayanışması’na köprü oluyor.

Sosyal medya üzerinden halk dayanışmasını duyuran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Biliyorsunuz buğdayımızı un yapıp, unumuzdan da ekmek üretmiştik. 10 bin adet ekmeği de halkımızla paylaşmıştık. Şimdi halk kendi ekmeğini bölüşmeye karar verdi. Ekmek paylaşmak için açtığımız bu siteden şimdiden birçok katkı elde ettik. Bu şekilde Kara Kış Halk Dayanışmasını açmaya karar verdik. Bize dayanışmanın her şeklini öğreten ve gösteren herkese çok teşekkür ederiz. Bu şu demek; “Halk ekmeğini paylaşıyor, halk halka sahip çıkıyor. Biz sadece bu işin organizasyonunu yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün kara günleri hep birlikte aydınlığa çevireceğiz sizler sayesinde. www.ekmekpaylas.com  sitesinden halkla ekmeğinizi bölüşebilirsiniz” dedi.

Ekmeğini halkla paylaşmak isteyen herkes www.ekmekpaylas.com  sitesi üzerinden istediği miktarda ekmeği paylaşabilecek.

Etiketler; #efes selçuk #ekmek bağışı #Filiz Ceritoğlu Sengel
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