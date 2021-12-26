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Efes Selçuk'ta yeni yıl panayırı kuruldu

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Yeni Yıl Panayırı açıldı. 2022’ye sayılı günler kala açılan Yeni Yıl Panayırı’nda çocuklar doyasıya eğleniyor, üreticiler el emeği ürünlerini tüketici ile buluşturuyor. İzmir’in en görkemli ve en eğlenceli panayırı 30 Aralık’a kadar ziyaretçilerini bekliyor

Efes Selçuk'ta yeni yıl panayırı kuruldu
26 Aralık 2021 Pazar 15:36

Efes Selçuk yeni yıl heyecanını panayır ile yaşıyor.  Efes Selçuk Belediye Bandosu Cumartesi Pazarı’nda dolaşarak panayır coşkusunu sokaklara taşıdı. 24 Aralık’ta ziyaretçilere kapılarını açan Yeni Yıl Panayırı’nda çocuklar eğlenirken, açılan stantlarda çoğunluğu kadın olan üreticiler gıda, takı, hediyelik eşya gibi el emeği ürünlerini satışa sunuyor. 


Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de Yeni Yıl Panayırı’nı ziyaret etti. Önce stantları gezen Başkan Ceritoğlu Sengel daha sonra çocuklarla atölyede yılbaşı süsü yaptı. 
Gün boyu oyuncaklarla, sihirbaz gösterisiyle eğlenen, atölyelerde yeteneklerini geliştiren çocuklar dilek ağacına dileklerini de astılar.  Akşam olduğunda ise çocuklar kadar büyükler de suni kar yağışı ve müzik eşliğinde eğlendiler. 

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde kurulan Yeni Yıl Panayırı 30 Aralık’a kadar eğlenmek, keşfetmek isteyen büyük küçük herkesi bekliyor. 

Etiketler; #efes selçuk #izmir #yeni yıl panayırı
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