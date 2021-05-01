Efes Selçuk'taki doğa katliamına Başkan müdahale etti

Efes Selçuk’ta TCDD’ye ait Çamlık Tren İstasyonu bölgesinde sabah saatlerinde bir doğa katliamı yaşandı. Katliamı haber alan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Çamlık Köyü halkı bölgeye giderek çam ağaçlarının kesimini durdurdu

Çamlık Köyü muhtarı ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Buraya geldiğimizde gördüğümüz şey kabul edilebilir değildi. Çünkü burada kesime başlayan şirketin elinde hiçbir izin olmadığını, TCDD’nin sadece ihalesini aldığını ancak hiçbir bilirkişi raporunun olmadığını aynı zamanda da Orman İşletme Şefliği’nin de hiçbir şekilde bilgisinin olmadığını öğrendik.” şeklinde konuştu.



Çamlık Köyü halkı ve muhtarı ile yaşanan ağaç katliamına tepki gösteren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu doğa hepimizin, bu doğa herhangi bir kuruma ait değil. Bu ağaçlar herhangi bir kurumun zatında değil. Herhangi bir şirkete de teslim etmeye niyetimiz yok. O yüzden burada bu katliamı durdurma cesaretinde bulunan tüm halka, muhtarımıza ve bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Herkes şunu bilsin ki buradan tek bir dal parçasının bile gitmesine izin vermeyeceğiz. 50-60 yılda yetişen ağaçlardan bahsediyoruz. Biz doğa katliamına dur diyenlerden olacağız. Biz her zaman doğayı sermayeye tercih edenlerden olacağız. Ve Çamlık Köyü’ndeki halkla birlikte savcılığa gerekli şikayette bulunarak hangi kurum bu konuda sorumluysa, hangi şirket bu konuda sorunluysa onları gün yüzüne çıkartmak için mücadele edeceğiz. Yavaş yavaş nefes almamızı istemiyorlar, yavaş yavaş ölmemizi istiyorlar. Ancak Çamlık halkı ve muhtarımız o kadar o kadar kararlı ki ve bizler o kadar kararlıyız ki bu gidişata dur demek için elimizden geleni de yapacağız. Burada hepimiz de nöbetçi olacağız. Gözümüz, kulağımız, elimiz ayağımız burada olacak. Çünkü anlaşılan o ki “bizim zaten bunları kesmeye yetkimiz var” gibi abuk bir açıklamayla bu ağaçları kesmeye yöneliyorlar. Ancak böyle bir yetkileri de yok.” dedi.



