Efes Selçuk’a 'öz' dokunuş

Efes Selçuk Belediyesi kent yaşamını kolaylaştırmak ve çevre temizliğine katkı sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kentin farklı noktalarına yerleştirilen çöp kutularının yanı sıra Efes Selçuk Belediyesi’nin kendi imalatı olan aydınlatma direkleri de Aslanlı Havuz çevresine monte edildi.

Daha temiz bir çevre, daha yaşanılabilir bir kent için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Yaptığımız çalışmalarla her zaman kentte hayatın daha kolaylaşmasını amaçlıyoruz. Tüm bunları yaparken kendi öz kaynaklarımızı kullanmaya da özen gösteriyoruz” dedi.