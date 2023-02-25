Efes Tarlası'nın ata tohumları deprem bölgesinde filizlenecek

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üretilen fideler, depremden en çok etkilenen kesimlerden biri olan küçük üreticilere gönderilecek.

Efes Tarlası'nın ata tohumları deprem bölgesinde filizlenecek
25 Şubat 2023 Cumartesi 11:01

Depremin üretimi de etkilemesi sebebiyle başlatılan çalışmalar kapsamında atalık tohumların fidelenmesi için Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üreticilerin ve gönüllülerin desteği ile çalışmalar başladı.

Tarıma, küçük üreticiye destek olmak, aile tarımını güçlendirmek amacıyla hayata geçen Efes Tarlası Yaşam Köyü şimdi de afet bölgesine destek oluyor. Efes Tarlası Yaşam Köyünde üretilecek fideler deprem bölgesine tarıma destek amaçlı gönderilecek.

Bugüne kadar ‘Tüm Türkiye Eksin Projesi’ ile atalık tohumları ülkenin dört bir yanındaki üreticilerle paylaşan, kentteki üreticilere alım garantili fide dağıtan Efes Tarlası Yaşam Köyü, üreticiye destek misyonunu deprem bölgesine taşıyor.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Tohum atma zamanında deprem nedeniyle mağdur olan üreticiye destek olmayı amaçlıyoruz. Afetten etkilenen halkın sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla üretilecek fideleri bölgede bağlantı kurulacak meslek odaları ve kuruluşların vasıtasıyla küçük üreticiye ulaştıracağız. Üretilen fideler ile özellikle aile tarımı yapan küçük üreticilere ulaşılmasını amaçlıyoruz” dedi.

İLK ETAPTA 500 BİN FİDE HAZIRLANIYOR

Efes Selçuk Belediyesi, ilk etapta 500 bin adet fidenin üretimi ve bölgeye ulaştırılmasının ardından ekim sürecine de katkı sunacak. Gönderilecek fideler bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun olarak seçilecek.

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